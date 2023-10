Calcio venezuelano: il Portuguesa torna in Coppa Libertadores dopo 40 anni

CARACAS. – Questo fine settimana, il Portuguesa (grazie alla vittoria 1-2 in casa dell’Angostura) ha scritto un nuovo capitolo nella sua prestigiosa storia: dopo 40 anni, il denominato “Penta” si é qualificato per il “G4” della Liga Futve timbrando il ticket per la Coppa Libertadores del 2024.

In questi anni, la squadra di Acarigua ha vissuto momenti bui come la retrocessione in Segunda División, momenti belli come la promozione in Primera División, stagioni che iniziano bene e poi non vanno come si sperava. Ma in questo 2023, il Portuguesa si é mosso bene sul mercato portando tra le mura del José Antonio Páez calciatori del calibro di Richard Blanco, Yhonathan Yustiz, Bernardo Manzano, Antonio Romero, ed altri.

A Ciudad Bolívar il “Penta” ha spianato subito la strada grazie alle reti di Leandro Lugarzo (3’) e Rubén Rojas (5’). L’Angostura ha accorciato le distanze grazie alla rete su calcio di rigore di Hassan Vergara (67’), ma non é bastata per guastare la festa dei “rossoneri di Acarigua”. E così il Portuguesa tornerá ad ascoltare, almeno una volta, la “musichetta” della Coppa Libertadores.

A Maracaibo, il Caracas pareggia 0 – 0 con il Rayo Zuliano. I “Rojos del Ávila” non intonano il desiderato grido di gol da ben 315 minuti, l’ultima volta che un giocatore ha gonfiato la rete avversaria risale al 2 settembre nel pareggio 1 – 1 in casa del Portuguesa. La squadra capitolina per centrare la qualificazione alla “festa dei quattro” dovrá battere o pareggiare contro il Carabobo sul campo del Misael Delgado.

Dal canto suo, il Carabobo ha superato per 0 – 2 lo Zamora con reti di Loureins Martínez (90+3’) e Juan Carlos Ortíz (90+10’). Grazie a questo risultato, i “Granates” sono ancora in corsa per un posto nel “G4”.

Il pareggio 0 – 0 tra Deportivo La Guaira ed UCV ha sancito diverse cosa: la qualificazione dei “Naranjas” alla Coppa Sudamericana, la permanenza in Primera División degli “Ucevistas” e la retrocessione in Segunda División dello storico Mineros de Guayana.

Hanno completato la 29ª giornata: Academia Puerto Cabello – Estudiantes 1 – 0, Deportivo Táchira – Hermanos Colmenárez 1 – 0 e Mineros – Monagas 2 – 1.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)