Atletica: al via le iscrizioni per la Maratona CAF Caracas 2024

CARACAS. – Per gli amanti del running oggi inizia la prima grande sfida: quella di aggiudicarsi uno dei posti per partecipare alla “Maratón CAF Caracas 2024”. Con l’apertura online tramite il sito www.caf.com , iniziano le iscrizioni per la gara podistica. Gli organizzatori hanno messo a disposizione 2.000 tagliandi per la 42 km e 4.000 per i 21km. Ci si potrà iscrivere fino al 20 febbraio o ad esaurimento dei tagliandi. Il costo del ticket d’iscrizione é di 40 dollari americani o il suo equivalente in bolívares.

Gli organizzatori spiegano che per poter avere uno dei tagliandi di partecipazione, i runners dovranno possedere i seguenti requisiti: aver partecipato in una edizione della Maratona CAF tra il 2016 e 2023 o un’altra simile (verificabile) ed aver chiuso la prova in meno di 6 ore, aver partecipato ad una mezza-maratona nello stesso periodo di tempo ed aver fermato gli orologi in crono inferiore alle 3 ore. A questo bisogna aggiungere due prove di 10k nel periodo compreso tra il 2020 e 2023 tempo inferiore ad un’ora e 15 minuti.

Come é stato segnalato nelle edizioni precedenti anche la “Maratón CAF Caracas 2024” ha l’omologazione della “Federación Venezolana de Atletismo” (FVA), la “Asociación Mundial de Maratones” (AIMS) e la World Athletics (WA). Questa prova podistica é stata anche adottata dalla FVA come “Campeonato Nacional de Maratón de Venezuela”.

L’ottava edizione della “Maratón CAF Caracas 2024” é fissata per il 17 marzo 2024. Per gli amanti di questo tipo di evento un appuntamento con la storia dello sport e della propria storia personale. Caracas attenderá con ansia i circa 6.000 partecipanti pronti a correre i 42,195 km e ricevere il sostegno di parenti, tifosi e volontari che saranno ai laterali del tracciato. Tutti i runners che calzeranno gli scarpini il prossimo 17 marzo 2024 scenderanno in strada per sognare, correre, divertirsi, emozionarsi percorrendo il tracciato della “Ciudad de los techos rojos”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)