Serie A, milanesi in testa. Atalanta e Juve pari emozionante. Il Napoli c’è 

MADRID. – E’ stata la giornata delle milanesi. La 7° di campionato ha incoronato l’Inter di uno scatenato Lautaro e il Milan in vetta alla classifica. Quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici: per nerazzurri e rossoneri un divario interessante, visto che siamo appena all’inizio. Pari fra mille emozioni a Bergamo, dove Atalanta e Juventus hanno dato vita ad un match frizzante, seppur chiuso sullo 0-0. Risale il Napoli, che ha travolto il Lecce.

Inter e Milan si prendono la vetta. Salernitana e Lazio, è crisi

Dopo la battuta d’arresto casalinga contro il Sassuolo, la truppa di Simone Inzaghi ha ripreso la sua corsa. Nerazzurri vittoriosi a Salerno (0-4), dopo un’ora di gioco complicata. A togliere i nerazzurri dall’incertezza ci ha pensato Lautaro Martinez che, entrato in campo nella seconda parte di gara, ha messo a segno tutti e quattro i gol dell’Inter. Un poker straordinario, che lancia l’Inter in testa e incorona l’argentino come attuale capocannoniere della Seria A (9 gol). Nella Salernitana, l’allenatore Paulo Sousa è sempre più in bilico.

Uscito stordito dal derby di alcune settimane fa, il Milan torna ora sulla retta via, battendo a San Siro la Lazio per 2-0. Ottima prestazione dei rossoneri, autori di un secondo tempo nel quale hanno messo alle corde i biancocelesti. Ancora una volta la parte del leone (o del diavolo, se preferite) l’hanno recitata i nuovi acquisti: prima Pulisic e poi Okafor hanno messo il punto esclamativo su una vittoria meritata, al cospetto di una Lazio che sprofonda sempre di più. Sarri e la sua squadra sono ora quindicesimi in classifica, alle prese con un mortificante ruolino di 4 sconfitte in 7 partite.

Osimhen-gol, il Napoli sorride a Lecce. Gasperini e Allegri, un pari movimentato

Quattro gol all’Udinese e quattro anche al Lecce: in soli tre giorni, il Napoli si risolleva e si attesta ora al terzo posto in classifica, ex aequo con la Juventus. Adesso anche l’irascibile Osimhen (a segno pure a Lecce) lancia messaggi di pace, dopo le polemiche degli scorsi giorni. Di Ostigard, Gaetano e Politano su rigore le altre reti azzurre al Via del Mare, contro i salentini alla seconda sconfitta consecutiva.

Pari emozionante tra Atalanta e Juventus: uno 0-0 nel quale la squadra di Gasperini è andata più vicina alla vittoria (clamorosa traversa di Muriel), contro una Juve comunque reattiva. La divisione della posta, tutto sommato, può andare bene ad entrambe, visto che la classifica continua a premiare le due squadre.

Lukaku implacabile, la Roma risale. Orsolini, una tripletta che lancia il Bologna

Vittoria importante anche per la Roma, che all’Olimpico doma il Frosinone, nel derby regionale contro l’ex Di Francesco. Ancora una volta è la premiata ditta Lukaku-Dybala a trascinare la squadra della Capitale: due assist per l’argentino e un gol per il belga (è il quarto in cinque partite), prima del suggello finale di capitan Pellegrini (2-0). I giallorossi tornano ad inseguire la zona alta della classifica.

Riccardo Orsolini, da solo, ha battuto l’Empoli: una tripletta del fantasista del Bologna ha permesso ai rossoblù di superare 3-0 la squadra di Andreazzoli. Infine, divisione della posta spettacolare (2-2) fra Udinese e Genoa, con il pareggio friulano (autogol di Maturro al 91’) che ha permesso a Sottil di salvare la panchina. Nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi, si giocano Sassuolo-Monza, Torino-Verona e Fiorentina-Cagliari.

