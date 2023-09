Liga Futve: Rayo Zuliano piange la scomparsa dell’italo-venezuelano Luigi Pagano

CARACAS – Il calcio zuliano oggi ha ricevuto una brutta notizia: “É venuto a mancare l’imprenditore italo-venezuelano Luigi Pagano”. La notizia é stata resa nota con un post dal Rayo Zuliano, formazione della Liga Futve e dove lavorano sua figlia Giuliana (fisioterapeuta) e suo figlio Luigi (giocatore della primavera). Il difensore ha anche partecipato ad alcuni stage con la Vinotinto giovanile.

La notizia arriva a poche ore dalla sfida Rayo Zuliano – Caracas, in programma domani alle 15:30, sul rettangolo del José Encarnación Pachencho Romero della cittá di Maracaibo. I “maracuchos” sono in corsa per un posto nella prossima Coppa Sudamericana a -1 dall’Estudiantes de Mérida (attualmente all’ottavo posto, ultimo disponibile per il torneo internazionale). Mentre i capitolini si giocano una poltrona nella “festa dei quattro”.

Stando a quanto si legge nella notizia fornita dal club lagunare, Luigi Pagano é stato fondamentale nella crescita del Rayo Zuliano ed ha un passato come attaccante ai tempi della scuola.

Oltre alla sfida tra Rayo Zuliano e Caracas, domani sono in programma alle 15:30 (ora del Venezuela): Deportivo la Guaira – UCV (stadio Olímpico), Angostura – Portuguesa (stadio José Antonio Páez), Mineros – Monagas (Centro Total de Entretenimiento Cachamay), Academia Puerto Cabello – Estudiantes de Mérida (stadio La Bombonerita), Zamora – Carabobo (stadio Agustín Tovar) e Deportivo Táchira – Hermanos Colmenárez (stadio Pueblo Nuevo). In questo turno di campionato riposerá il Metropolitanos.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)