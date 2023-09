Calcio a 5: la Vinotinto vola in semifinale nella Coppa America femminile

CARACAS. – Missione compiuta per la Vinotinto femminile di calcio a 5: é tra le migliori quattro della Coppa America che si sta disputando a Buenos Aires. La qualificazioni in semifinale é arrivata grazie alla vittoria 8 – 0 del Brasile sul Paraguay. In questa sfida, hanno lasciato il segno per la “Canarinha”: tripletta di Luana, doppiette di Emily e Camila e il gol di Lucileia.

Le cifre delle venezuelane nel torneo continentale – Fino ad ora, la nazionale ha ottenuto tre vittorie (4 – 1 con la Bolivia, 4 – 1 con l’Ecuador e 6 – 4 con il Paraguay) ed una sconfitta (7 – 0 con il Brasile).

Per la nazionale allenata da Mike Guerra, nella fase a gironi, hanno intonato il sacro grito del gol Marinel Arguinzones, Génesis Vegas, Francheska Palencia e Carla Crespo tutte hanno due reti a testa. Alla lista delle goleador Vinotinto si aggiungono Mariangela Magdaleno, Yohelmi Veloz, Diocelis Nuñez, Francy Rodriguez, Yilvi Conde e Glorimar Suárez.

Nella prossima fase la Vinotinto affronterá l’Argentina che fino a questo momento è a punteggio pieno con 4 vittorie in altrettante gare disputate. Il fischio d’inizio sul parquet dell’Arena Malvinas Argentinas é in programma alle 19:00. Nell’altra semifinale, che partirá alle 17:00, si affronteranno Brasile e Colombia.

Nell’albo d’oro della Coppa America, le donominatrici del torneo sono le verdeoro che hanno messo in bacheca 6 dei 7 tornei disputati: 2005, 2007, 2009, 2011, 2017 e 2019. L’unica eccezione risale all’edizione del 2015, quando ad imporsi fu la nazionale “cafetera”.

Dal canto suo la Vinotinto ha nel suo palmares 2 medaglie di bronzo: nelle edizioni di Guayaquil 2007 (vittoria 4 – 2 sull’Uruguay) e di Campinas 2009 (trionfo 6 – 2 sul Perú). Mentre nel 2011 e 2017 le venezuelane hanno chiuso ai piedi del podio.

Questi i risultati di ieri nella Coppa América femminile di calcio a 5

Bolivia – Ecuador 3 – 2

Brasile – paraguay 8 – 0

Uruguay – Perú 10 – 5

Argentina – Colombia 4 – 1

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)