Marzabotto, 79 anni fa la strage nazifascista. Mattarella: “Abisso barbarie”

MADRID. – La mattina del 29 settembre 1944, militari delle SS e della Wehrmacht danno il via a una vasta operazione di rastrellamento nel comune di Marzabotto e nelle colline di Monte Sole, in provincia di Bologna. Le truppe muovono verso le abitazioni, le chiese e le scuole, non risparmiando nessuno. Vengono sterminati almeno 770 civili di ogni età e sesso, con lo scopo di infliggere un duro colpo ai partigiani, sostenuti dalla popolazione.

A capo delle operazioni il maggiore Walter Reder: processato e condannato all’ergastolo nel dopoguerra, verrà liberato nel 1951 per intercessione del governo austriaco. Nel 2007 il tribunale militare di La Spezia condanna all’ergastolo in contumacia dieci imputati per i fatti di Monte Sole.

“A Marzabotto e nei territori che cingono Monte Sole, 79 anni or sono, si toccò l’abisso della barbarie e della disumanità – ricorda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – Centinaia e centinaia di persone inermi furono braccate per giorni e uccise dalle truppe naziste, con la complicità di fascisti locali. Non ci fu alcuna pietà per bambini, donne, anziani, disabili, religiosi.

Le vicende della Guerra stavano costringendo gli occupanti ad arretrare e fu allora, in quei terribili mesi, che la vile ideologia dell’annientamento dispiegò tutti i suoi orrori. La memoria di questo eccidio, tra i più sanguinosi del secondo conflitto mondiale, costituisce una delle pietre angolari della nostra Costituzione e dell’anima dell’Europa, basata sulla promessa di pace che i popoli e gli Stati del Continente si sono scambiati dopo aver riconquistato la libertà”.

“Per non dimenticare” scrive su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa, postando una foto della stele che ricorda la strage. “A 79 anni dalla barbarie compiuta dalla follia nazifascista a Marzabotto e nei territori alle pendici di Monte Sole, desidero rinnovare l’omaggio deferente alla memoria delle centinaia di vittime inermi e innocenti, tra le quali bambini, donne, disabili, anziani e uomini di Chiesa, che furono trucidati senza pietà – è invece il messaggio del presidente della Camera, Lorenzo Fontana –

Il loro sacrificio rappresenta ancora oggi una ferita dolorosa sulla quale le giovani generazioni, in particolare, devono riflettere affinché comprendano e coltivino tutti i giorni i valori della libertà, della democrazia e della giustizia sui quali si fonda la nostra Costituzione. Il mio pensiero va, inoltre, a chi, pur salvatosi da quell’orrore, ne rimase profondamente segnato, e ai familiari di chi, invece, perse la vita in una delle pagine più buie della nostra storia”.

