L’Isola d’Elba, tra storia e natura

Situata nella regione Toscana, l’isola è un posto che alterna bellezze naturali, luoghi storici e gastronomia italiana squisita. È il luogo ideale per rilassarsi su una spiaggia bellissima e per godersi un momento di tranquillità sul mare con una birra fresca, circondato dai paesaggi naturali incantevoli.

L’Isola ha anche una ricca storia e cucina raffinata. Il periodo ideale per visitarla è generalmente tra i mesi di maggio e settembre. Per arrivarci dall’estero bisogna volare su Pisa. Una volta arrivati all’aeroporto sarà necessario utilizzare una combinazione treno e traghetto per arrivare all’isola d’Elba.

Bisogna prendere il treno da Pisa a Piombino Marittima il che dura circa due ore. A Piombino Marittima poi bisogna prendere il traghetto. La traversata dura circa un’ora.

L’isola è la terza più grande d’Italia, dopo la Sicilia e la Sardegna. Attualmente è suddivisa in tre comuni: Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell’Elba. Le principali attività economiche di tutti questi comuni sono il turismo, la ristorazione, il commercio e i servizi legati al turismo.

L’isola ha varie spiagge. Una delle principali, quella della Biodola, è una delle più ambite dai turisti in quanto considerata la migliore e più esclusiva. Qui il mare calmo è l’ideale per bambini e famiglie.

A più o meno venti minuti di macchina dalla spiaggia della Biodola, si trova la spiaggia di Sansone: sabbia fine e un po’ sassosa crea uno splendido contrasto con l’azzurro del mare. La spiaggia è piccola e spesso attira molti visitatori, il che può comportare alcune difficoltà in alta stagione.

Ci sono anche diversi hotel tra i quali scegliere, a seconda delle disponibilità finanziarie. Se però preferite un luogo più riservato ed esclusivo, l’Hotel Hermitage a cinque stelle è il posto ideale per voi.

Gli ospiti dell’Hotel Hermitage hanno accesso diretto alla spiaggia della Biodola, che garantisce maggiore comfort e privacy. L’hotel dispone di un servizio bar oltre che di lettini e ombrelloni riservati ai propri ospiti, assicurando un ambiente più esclusivo.

In hotel è possibile scegliere la mezza pensione, colazione e cena oppure la pensione completa, colazione pranzo e cena. Dispone inoltre di campo da golf, piscine idromassaggio e altri comfort.

Altri alberghi sono: L’Hotel Del Golfo, situato a Marciana Marina, sul lungomare è noto per la sua ospitalità. C’è anche il Relais delle Picchiaie, un hotel situato in una zona tranquilla a Portoferraio, che offre camere eleganti e una piscina.

L’Isola d’Elba offre una vasta gamma di attività all’aria aperta che attrae i visitatori stranieri in cerca di avventura. Ad esempio, i sentieri dell’isola, come il Sentiero dell’Enfola o il Sentiero dei Principi, che offrono scorci sul paesaggio dell’isola. Ci sono anche le acque cristalline dell’Isola d’Elba, ideali per le attività di immersioni e snorkeling. Potete anche fare gite in barca intorno all’isola per godervi le coste frastagliate, le spiagge appartate e gli sport acquatici come windsurf, kitesurf e canoa.

L’Isola è nota per essere stata luogo di esilio di Napoleone Bonaparte nel 1814. Alcuni siti storici e musei sono la Villa dei Mulini, il Museo Napoleonico e il Forte Stella. La Villa fu la residenza dove visse Napoleone durante il suo esilio sull’isola e qui i visitatori possono passeggiare tra le stanze in cui visse Napoleone.

Il Museo, a Portoferraio, ospita una vasta collezione di reperti e documenti relativi a Napoleone e alla sua permanenza all’Elba e il Forte è una fortezza che Napoleone fece costruire per difendere l’isola. Oltre alle sue bellezze storiche e naturali, l’isola è famosa anche per la sua cucina, che è una fusione di sapori italiani con influenze marittime.

Diversi esempi sono i frutti di mare come il “Cacciucco” (una zuppa di frutti di mare) e la “Pasta allo Scoglio” (pasta ai frutti di mare).

Anche il pesce fresco locale è abbondante sull’isola. Potrete provare l’Orata, il branzino e il tonno preparati in diversi modi, dalla grigliata ai piatti cucinati con diversi tipi di salse.

La focaccia è un pane che viene spesso servito come antipasto o spuntino. L’Elba ha la sua versione di focaccia, che può essere semplice o arricchita con olive, pomodorini ed erbe aromatiche. La pasta fresca più famosa sono le Pappardelle alla Lepre o i Ravioli al Riccio di Mare. Infine, i dolci tradizionali sono la Schiaccia Briaca (torta innaffiata di vino) e il Castagnaccio (torta di castagne).

