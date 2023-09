Calcio a 5 femminile: la Vinotinto batte il Paraguay e vede le semifinali della Coppa America

CARACAS. – “Non c’é due senza tre!” La Vinotinto femminile di calcio a 5 porta a casa la terza vittoria nella Coppa America che si sta disputando in Argentina. In quest’occasione, le Venezuelane hanno battuto per 6 – 4 il Paraguay.

Hanno lasciato il segno nel tabellone luminoso dell’Arena Malvinas Argentinas della cittá di Buenos Aires: Yilvi Conde, Glorimar Suárez, Carla Crespo, Francheska Palencia. Génesis Vegas e Marinel Arguinzones. Mentre per le “Guaraníes” hanno segnato: Sol Escobar e la tripletta di Verónica Vallejos.

Il Brasile travolge per 14 – 0 la Bolivia grazie alle triplette di Emilly e Luana a cui si aggiungono le doppiette di Amandinha e Jessika. Hanno completato il tabellino dei marcatori Diana, Dinha, Débora Vannin e Luceléia.

Con questi risultati il girone B vede al comando la “Verdeoro” ed il Venezuela con 9 punti. Seguono Paraguay con 6 e la coppia Ecuador-Bolivia con 0 punti. Oggi, in caso di vittoria del Brasile contro le “Guaraníes” la Vinotinto si qualificherebbe per le semifinali della Coppa America. Il calcio d’inizio tra Brasile e Paraguay é fissato per le 15:00 (ora di Caracas). Per il Venezuela giornata di riposo e tornerá in campo sabato.

Nel girone A, la Colombia si é imposta per 2 – 1 contro il Cile. Per le “neogranadinas” hanno segnato Alejandra Apráez e Danna Rodríguez. Mentre la rete delle cilene porta la firma di Muriel Jardua.

Nel denominato “Clásico de la Plata”, l’Argentina ha superato per 4 – 0 l’Uruguay con reti di Carina Núñez, Ana Ontiveros, Mailén Romero e Giselle Piamonte. Da segnalare che l’estremo difensore dell’albiceleste, Luciana Lera ha parato un calcio di rigore a Federica Silvera mantenendo inviolata la propria porta.

Oggi nel girone A sono in programa: Uruguay – Perú (alle 17:00) e Argentina – Colombia (alle 19:00)

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)