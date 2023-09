Ucraina, Stoltenberg a Kiev. Zelensky: “Ci sentiamo già nella Nato”

MADRID. – Visita non preannunciata del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a Kiev. Stoltenberg ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky assieme al quale ha anche tenuto una conferenza stampa congiunta nella quale ha affermato che le forze ucraine stanno “gradualmente guadagnando terreno” nella loro controffensiva contro l’esercito russo.

“Sono lieto di dare il benvenuto in Ucraina al Segretario generale della Nato – ha dichiarato dal cato suo Zelensky -, sono lieto di avere un confronto significativo con lui. Oggi questa è già una conversazione tra alleati di fatto, ed è solo questione di tempo prima che l’Ucraina diventi un membro de jure dell’Alleanza. Stiamo facendo di tutto per avvicinare questo momento. L’Ucraina difende già lo spazio comune di libertà che unisce tutti i membri della Nato, e la vittoria dell’Ucraina in questa guerra non provocata e criminale, scatenata dalla Russia, deve essere garantita per garantire sicurezza e pace a lungo termine, e non solo per il nostro Stato, ma per l’intero continente”.

Zelensky ha stigmatizzato i massicci attacchi dei russi sul territorio ucraino effettuato con droni kamikaze e ha sottolineato la necessità dell’aiuto dei partner per proteggersi “dal terrorismo russo”. “Solo la scorsa notte, i terroristi russi hanno utilizzato più di 40 Shahed. E così quasi ogni notte. In condizioni di attacchi così intensi contro gli ucraini, contro le nostre città, contro i nostri porti, importanti per la sicurezza alimentare globale, è necessaria una corrispondente intensità di pressione sulla Russia e un corrispondente rafforzamento del nostro scudo aereo” ha detto il presidente.

(Redazione/9colonne)