Femminicidio, cambio di guarda in Commissione: Puntare su scuola e prevenzione

MADRID. – La violenza contro le donne ha radici in un rapporto squilibrato tra uomini e donne e in una mancata e riconosciuta effettiva parità, al di là di quanto sancito formalmente dalla Costituzione e dalla legge. E’ quanto si legge nella relazione su “Linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria”, approvata al Senato nella XVIII legislatura dalla Commissione contro il femminicidio e le violenze di genere, presentata oggi in Senato.

Nel corso della propria attività d’inchiesta la Commissione “ha verificato che la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere non può prescindere da un cambiamento culturale e sociale. Ad esempio, occorre sradicare la convinzione inaccettabile – fortunatamente sempre meno diffusa – secondo cui la violenza esiste perché le donne si vestono in un certo modo, o comunque non fanno di tutto per evitare di subire episodi di maltrattamenti o violenza e quindi, almeno implicitamente, contribuiscono ad essa”.

Per questo è fondamentale, conclude la relazione, che “tutte le agenzie educative e culturali, la scuola e l’università siano chiamate a dare il meglio delle loro risorse per un cambiamento profondo di mentalità, che a partire dall’educazione e dalla corretta comunicazione radichi nella coscienza civica e sociale l’idea della parità tra uomini e donne ed il disvalore profondo di ogni atteggiamento violento e discriminatorio”.

L’importanza della scuola, e dunque della cultura, al centro di una questione su cui dal punto di vista normativo negli ultimi anni il Parlamento è intervenuto più volte, in ultimo con la recente modifica al Codice Rosso per dare maggior certezze di una azione giudiziaria rapida in caso di denuncia.

Un salto di qualità

La presidente uscente della Commissione, Valeria Valente, ha sottolineato che in questi anni “abbiamo registrato, soprattutto nelle scuole e nelle università, tantissimi progetti ma molto spesso affidati alla buona volontà del dirigente scolastico e del rettore dell’Università. Quello che chiediamo è un salto vero di qualità nel rendere strutturale questi corsi, permanenti e non più esclusivamente episodici o sperimentali”.

La presidente della nuova Commissione, Martina Semenzato, ha voluto invece sottolineare un aspetto ulteriore, quello della indipendenza economica della donna: “Una donna indipendente, una donna che sa che può avere un lavoro ed uscire di casa spessissime volte trova la soluzione, soprattutto il coraggio di denunciare e di affrontare la situazione di violenza con più forza alle spalle. Spesse volte la denuncia proprio non viene fatta perché si ha paura di non avere gli strumenti economici finanziari per poter uscire e far uscire i figli da quella situazione di difficoltà”.

Molto applaudita la proposta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha annunciato: “Lavoriamo all’ipotesi di non riconoscere più finanziamenti pubblici a quelle imprese, a quelle produzioni del mondo dello spettacolo in cui si verificano casi di molestie contro le donne. È una posizione giuridica complicata, perché la responsabilità è sempre individuale, ma stiamo lavorando con gli esperti per addivenire a una soluzione di questo tipo”.

(Redazione/9colonne)