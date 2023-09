Calcio a 5: la Vinotinto torna alla vittoria, 1-4 all’Ecuador

CARACAS – Dopo il brusco ko (7 – 0) contro il Brasile, la Vinotinto torna alla vittoria nella Coppa America Femminile e a farne le spese é stato l’Ecuador (4 – 1). Le reti della nazionale venezuelana sono state griffate da Mariangela Magdaleno, Marinel Arguinzones, Yuhelmi Veloz e Diocelis Nuñez. Mentre l’unico gol del “Tri” é stato di Kerly Cedeño.

Con questo risultato, la nazionale allenata da Mike Guerra ha raccolto due vittorie ed una sconfitta e si mantiene in corsa per approdare alla fase successiva. Mentre l’Ecuador ha collezionato tre sconfitte in altrettante gare disputate.

Nell’altra sfida del girone B, il Paraguay ha battuto per 3 – 0 la Bolivia con reti di Claudia Romero, Cinthia Arévalo e Paola Brítez.

Oggi sono in programma Paraguay – Venezuela (alle 13:00) e Bolivia – Brasile (alle 15:00). Nel girone B risposerá l’Ecuador. Il match tra “guaraníes” e “criollos” sará una sorta di spareggio: la Vinotinto é obbligata a vincere per mantenere viva le opzioni di approdare alla fase successiva. Quella di oggi sará la sua ultima sfida della fase a gironi, domani le venezuelane riposeranno.

Nel girone A, vittoria in rimonta (3 – 2) del Cile contro il Perú. La nazionale inca si é portata sul 2 – 0 grazie alle reti di Arantxa Vega. Poi, la Roja ha ribaltato il risultato con i gol di Katherine Urrea, Emily Muñoz e Francisca Puma. La Colombia ha superato 2 – 0 all’Uruguay grazie alle reti di Angely Camargo e Danna Rodríguez.

Oggi, nel gruppo A, ci saranno le sfide Colombia – Cile (alle 17:00) ed Uruguay – Argentina.(19:00). In questa giornata, riposerá il Perú.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)