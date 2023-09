Baseball: Magallanes e Cardenales giocheranno tre amichevoli a Lima

CARACAS. – In Venezuela, rispetto agli altri paesi del Sudamerica, lo sport popolare é il baseball. La “pelota” come viene chiamata dai tifosi é nel DNA dei venezuelani e va dai modi di dire alla voglia d’impugnare una mazza e colpire una pallina, dalla voglia di avere la maglia del proprio campione a quella di seguire le gare della LVBP o MLB.

Da qualche anno molti venezuelani sono emigrati e cosí, com’é accaduto con gli europei quando hanno lasciato i loro paesi, nella valigia oltre a portare tanti sogni di gloria e tradizioni, hanno anche l’amore per il baseball.

Quest’anno i venezuelani emigrati in Perú avranno l’occasione di vedere dal vivo tre gare tra i Navegantes del Magallanes e Cardenales de Lara. Tra il 13 e 15 ottobre la cittá di Lima sará la cornice di tre amichevoli tra “Turcos” e “Pájaros Rojos”, partite che serviranno per preparare nel migliore dei modi la stagione 2023-2024 della Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Stando a quanto riferito nei diversi siti specializzati il diamante che dovrebbe ospitare le gare sará quello del “Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo” (capienza di 1.800 spettatori), inaugurato nel 2019 in vista dei Juegos Panamericanos e Parapanamericanos.

Stando alle notizie battute su alcuni siti specializzati di baseball i prezzi dei biglietti oscilleranno tra i 165 soles (circa 44,60 dollari) e 650 soles (circa 175 dollari). L’idea degli organizzatori non solo è portare un pezzo di Venezuela in Perú (dove ci sono quasi 900 mila venezuelani), ma anche promuovere questo post in terra Inca.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)