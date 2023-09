Serie A, tra stasera e domani la 6° giornata. La Juve ha già brindato ai tre punti contro il Lecce

MADRID. – Neanche il tempo di assaporare umori e sensazioni della quinta giornata, che ecco la Serie A scendere di nuovo in campo, tra oggi e domani, per il turno infrasettimanale di campionato. Per tutti, l’imperativo è “vietato fermarsi”. A dir la verità, un succoso prologo a questa 6° giornata si è consumato ieri sera, con la vittoria della Juventus per 1-0 contro il Lecce.

Juve, un successo di misura che vuol dire tranquillità

Il successo di misura, restituisce ai bianconeri una certa tranquillità, dopo gli errori macroscopici evidenziati nella sciagurata trasferta contro il Sassuolo. Nella delicata sfida dello Stadium al sorprendente Lecce di D’Aversa, agli uomini di Allegri è bastato un gol del bomber di scorta Arkadiusz Milik per conquistare i tre punti. La prodezza del polacco, arrivata poco prima dell’ora di gioco, ha permesso alla Juve (pur senza brillare) di salire al secondo posto in classifica, a due lunghezze dall’Inter capolista, in attesa, ovviamente, delle partite di oggi e domani.

Oggi di nuovo in campo: Inter col Sassuolo per proseguire la corsa

A cominciare proprio da quella dell’Inter: i nerazzurri (fin qui a punteggio pieno, cinque gare e altrettante vittorie) affrontano oggi alle 20,45 il Sassuolo a San Siro. Una ghiotta occasione per continuare a stupire e con il vantaggio di conoscere già il risultato del Milan, che alle 18,30 affronterà il Cagliari in trasferta. La squadra di Ranieri ha già bisogno di punti, dopo un avvio difficile: i rossoneri si sono ritirati su dopo il successo contro il Verona e partono favoriti anche nella gara in Sardegna.

Il Napoli alle prese con le bizze di Osimhen

Ben altri pensieri affliggono il Napoli, stasera in campo al Maradona contro la derelitta Udinese. Garcia è già sulla graticola, in più, le intemperanze di Osimhen, hanno contribuito a creare un’aria pesante. Per il bizzoso nigeriano possibile divorzio anche a gennaio. Ha assoluto bisogno di punti anche la Lazio, fin qui una delle squadre più deludenti. Immobile e compagni affrontano all’Olimpico il Torino, squadra dal rendimento altalenante: laziali favoriti per la vittoria. Grande interesse per la partita fra Verona e Atalanta, con i nerazzurri del Gasp che vogliono continuare a salire. Per l’Empoli contro la Salernitana, è una gara cruciale: i toscani sono ancora appiedati a zero punti.

Domani in campo Roma e Fiorentina

Domani, nei posticipi della sesta giornata, il sorprendente Frosinone affronta la Fiorentina (match tra team in salute), mentre Monza-Bologna è una partita fra due squadre che desiderano emergere dall’anonimato. Chiuderà il programma di domani la Roma, impegnata in serata sul difficile campo di Genova contro i rossoblù: Lukaku e Dybala scaldano i motori.

(Redazione/9colonne)