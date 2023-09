Calcio venezuelano: Metropolitano-La Guaira, una vittoria per continuare a sognare

CARACAS – Mancano tre giornate al termine della stagione regolare della Liga Futve. Le uniche squadre che affronteranno questa 28ª giornata senza tante preoccupazioni sono Deportivo Táchira ed Academia Puerto Cabello, entrambe con un posto garantito nel G4. Alle spalle di “andinos” e “porteños” una grande bagarre dove ci sono Caracas, Carabobo, Portuguesa, Metropolitanos, Deportivo La Guaira che lottano per aggiudicarsi uno dei due posti disponibili per entrare nella “festa dei quattro”. Mentre nella zona retrocessione la lotta é tra Hermanos Colmenárez, UCV e Mineros.

Domenica, nello stadio Olímpico, ci sará una sorta di spareggio tra Metropolitanos e Deportivo La Guaira. La vincente manterrá viva la speranza di entrare nel G4.

Quello di domenica sará il 17º confronto tra queste due formazioni con un bilancio di 10 vittorie per i “naranjas” e 3 per i “violetas”. In tre occasioni é finita in paritá. Nella gara d’andata ad aggiudicarsi la vittoria é stato il Deportivo La Guaira: 2 – 0 con reti di Chacón e Peralta. Mentre l’ultima vittoria dei “violetas” risale al 9 novembre 2019.

Questa giornata inizierá oggi con le sfide: Hermanos Colmenárez – Caracas (alle 17:00, stadio Agustín Tovar) e Estudiantes – Zamora (alle 19:40, stadio Metropolitano). I capitolini visiteranno la “Ciudad Marquesa” con l’obbiettivo di dare il passo definitivo verso la fase dove c’é in palio lo scudetto ed il biglietto per la Coppa Libertadores. Dal canto suo, il “Ciclón Azul” vuole ottenere qualche punticino per timbrare la permanenza nella massima serie del calcio venezuelano.

Domani sono in programma: Rayo Zuliano – Angostura (alle 15:00, stadio Pachencho Romero), UCV – Academio Puerto Cabello (alle 17:40, stadio Olímpico) e Portuguesa – Mineros (alle 20:20, stadio José Antonio Páez).

La giornata si chiuderá con il posticipo Monagas – Deportivo Táchira in programma domenica alle 19:00 sul campo del Monumental di Maturín.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas).