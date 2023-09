Collettivitá: quattro tennisti italo-venezuelani in campo nel “Torneo CONI Edizione 2023”

CARACAS – I tennisti italo-venezuelani Fabrizio Cozzolino Colina, Juan Luis Listo Garcia, Sofia Márquez Ragazzi e Valeria Rivero Bortone saranno in gara nel “Torneo CONI” edizione 2023. Questo torneo avrá come scenario la localitá di Nova Siri Marina in provincia di Matera (Basilicata).

Gli sportivi sono partiti verso il “Bel Paese” lo scorso 19 settembre e sono accompagnati da Adriana Colina de Cozzolino (delegato accompagnatore) e Angel Eduardo Brito (allenatore e attuale vicepresidente di Fedeciv).

Stando a quanto riferito, il delegato del CONI in Venezuela il dottor Nello Collevecchio ha ricevuto l’invito per portare una delegazione venezuelana al Torneo CONI in Basilicata. I tennisti che sono volati in Italia sono stati selezionati in base agli ottimi risultati ottenuti negli ultimi Juegos Fedeciv, giochi che si sono disputati tra i sodalizi italici di Maracay (Casa Italia) e Valencia (Centro Social Italo Venezolano).

Dopo le prime sfide, i giovani talenti Fabrizio Cozzolino Colina, Juan Luis Listo Garcia, Sofia Márquez Ragazzi e Valeria Rivero Bortone hanno dimostrato che scelta non é stata frutto della casualitá. Questi campioni della racchetta nella prima sfida hanno battuto per 3 – 1 una selezione dell’Abruzzo. Nella seconda sfida hanno affrontato una delegazione della Puglia bissando il risultato della sfida precedente.

La terza sfida della squadra italo-venezuelana sará contro la selezione della denominata “Isola del Sole”, la Sicilia. In caso di risultato positivo, i nostri ragazzi voleranno in semifinale con grosse possibilitá di salire sul podio. Incrociamo le dita e speriamo in una medaglia, magari quella piú bella. Quella che ti fa salire sul gradino piú alto del podio. In bocca al lupo ragazzi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)