Calcio femminile, l’italo-venezuelana Barbara Olivieri felice: “Abbiamo vinto per i nostri tifosi!”

CARACAS – Nella bellissima cornice che ha offerto lo stadio Olímpico della UCV, la Vinotinto femminile ha superato per 1-0 l’Uruguay, in una gara amichevole. Tra le protagonista in campo c’era l’italo-venezuelana Barbara Olivieri. La calciatrice in forza al Houston Dash della National Women’s Soccer League degli Stati Uniti ha parlato con i media al termine della sfida contro le “Charrúas” ed non ha nascosto la sua felicitá per aver vinto davanti ai tifosi venezuelani.

“É stata una gara complicata, però siamo riuscite a vincere davanti ai nostri tifosi. É qualcosa di emocionante, la carica che ti trasmettono dagli spalti é incredibile” – ha spiegato nella zona mista dello stadio Olímpico, aggiungendo – “Era la mia prima gara ufficiale nel paese dei miei genitori. Ero un po’ nervosa, l’Olímpico é uno stadio storico, ma il nervosismo si smaltisce giocando”.

La Olivieri ha scalato tutte le categorie con la maglia della Vinotinto iniziando dall’Under 17 con cui ha disputato 6 gare segnando 4 reti. Poi il salto all’Under 20 collezionando 8 presenze e intonando il grido di gol in 5 occasioni. Infine il salto con la nazionale maggiore dov’é diventata uno dei perni della squadra allenata dall’italiana Pamela Conti.

La Vinotinto tornerá in campo lunedí, alle 19:00 nello stadio Olímpico, per la seconda sfida contro l’Uruguay.

“Sappiamo quello che dobbiamo fare, analizzeremo i video e vedremo cosa ci dirá l’allenatrice (Pamela Conti, n.d.r.) e miglioreremo in vista della prossima sfida”.

Oltre a Bárbara Olivieri, in questa finestra FIFA, la collettivitá italo-venezuelana sará presente con le centrocampiste Camila Pescatore e Sonia O’Neil Caroli.

Queste sfide contro l’Uruguay serviranno alla nazionale venezuelana per prepararsi in vista dei Juegos Panamericanos. Nei giochi che si disputeranno a Santiago del Cile, le creole affronteranno Stati Uniti, Argentina e Costa Rica.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)