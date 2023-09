Ucraina, Zelensky a Washington per l’incontro con Biden: “Dateci la difesa aerea”

MADRID. – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington dove si incontrerà con Joe Biden al quale ripeterà il concetto da lui più volte ripetuto che la “difesa aerea” è la priorità di Kiev, quasi un appello alla Casa Bianca che giunge mentre Mosca ha colpito l’Ucraina con un’ennesima raffica di missili.

Si tratta della seconda visita del presidente ucraino negli Stati Uniti durante l’invasione russa. “Oggi ci sono trattative importanti a Washington. La difesa aerea per l’Ucraina è tra le questioni principali. Più difesa aerea, più sostegno ai soldati ucraini in prima linea” ha scritto Zelensky su Telegram, denunciando al contempo l’ennesima azione notturna di Mosca che ha ucciso diverse persone nella città meridionale di Kherson e ne ha ferite molte in varie regioni.

Dunque, Zelensky ha ringraziato i paesi che hanno “fornito all’Ucraina sistemi antimissile” sottolineando che “La maggior parte dei missili sono stati abbattuti. Ma solo la maggioranza. Non tutti. Stiamo lavorando per liberare completamente la Russia dal suo potenziale terroristico”, ha aggiunto.

“Dobbiamo arrivare a questo risultato”. Si prevede che il presidente degli Stati Uniti annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari da 325 milioni di dollari in occasione della visita di Zelensky, ma pare certo che il pacchetto non includerà i missili Atacms con una gittata di 300 km richiesti dall’Ucraina.

(Redazione/9colonne)