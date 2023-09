Semper ammette che l’intervento in basco non è piaciuto a tanti colleghi del Partito Popolare

MADRID – In tanti, nel Partito Popolare, non hanno gradito che si esprimesse in “euskerra”, la lingua basca, piuttosto che in spagnolo. Lo ha ammesso Borja Semper, vicesegretario di Cultura e portavoce alla Camera del Partito Popolare.

Nel corso dell’intervista concessa al programma “Más de uno” trasmesso da “Onda Cero”, il deputato ha giustificato l’irritazione manifestata da alcune frange conservatrici al sostenere che “nei partiti esistono opinioni diverse”. Ha assicurato che il suo intervento in lingua basca, nel corso del dibattito sulla riforma del regolamento interno del Congresso per permettere ai deputati di esprimersi anche nelle lingue co-ufficiali – leggasi, catalano, basco e galiziano -, ha dimostrato che le lingue co-ufficiali non sono solo patrimonio degli indipendentisti e nazionalisti.

Semper ha segnalato che il catalano, il basco o il galiziano non hanno mai rappresentato un problema. Si è comunque rammaricato per l’atteggiamento degli indipendentisti della Catalogna che, mentre rivendicano l’importanza e l’uso della loro lingua, nelle aule limitano l’accesso allo spagnolo.

Facendosi eco di quanto già esposto da altri esponenti di spicco del partito conservatore, Semper ha affermato che la riforma del regolamento interno del Congresso, relativo alla libertà dei deputati d’intervenire in spagnolo, in basco, in catalano o in galiziano, è parte del “pacchetto negoziale” del presidente del Governo, Pedro Sánchez, che, a suo giudizio, è propenso a qualunque “concessione” pur di conservare il potere.

Ha esortato “ad un cambio di copione” che permetta di porre l’accento sugli interessi del Paese.

Redazione Madrid