Calcio, Montella sarà il prossimo ct della Nazionale turca

ROMA. – Vincenzo Montella sarà il prossimo ct della Turchia. Esonerato Stefan Kuntz dopo un pareggio con l’Armenia, un 4-2 in amichevole con il Giappone e una qualificazione ai prossimi Europei tutta da conquistare, la nazionale turca cambia rotta.

La Turchia resta prima nel girone, con la Croazia, ma Armenia e Galles si fanno minacciose alle loro spalle. E gli impegni di ottobre contro Croazia e Lettonia non promettono nulla di buono. Montella arriva da un biennale con l’Adana Demirspor molto apprezzato ed ora è in procinto di firmare per la Nazionale di Hakan Çalhanoglu.

(Adx/Asanews)