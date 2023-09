Motogp in India, Bagnaia: “Incognita per tutti”

ROMA. – La MotoGp fa tappa per la prima volta nella sua storia in India. Questo evento è stato infatti introdotto in calendario per la prima volta quest`anno e si disputerà sul Buddh International Circuit, a circa 50 chilometri dalla capitale indiana Nuova Delhi. Lungo 4,96 chilometri, il tracciato è stato inaugurato nel 2011 e ha ospitato tre edizioni del Gran Premio di Formula 1, oltre ad alcune tappe dell`Asia Road Racing Championship.

Francesco Bagnaia, reduce da un terzo posto nell`appuntamento di casa a Misano nonostante fosse ancora convalescente dopo la brutta caduta di Barcellona, arriva in India determinato ad ottenere altri punti importanti per la classifica generale che lo vede attualmente al comando con 36 lunghezze di vantaggio sul compagno di marca Jorge Martín (Pramac Racing Team). Ad affiancarlo in India ci sarà il pilota collaudatore di Ducati Michele Pirro, in sostituzione dell`ancora infortunato Enea Bastianini.

“Dopo la gara di Misano mi sono riposato, ma ho anche lavorato molto per cercare di tornare il più possibile in forma per affrontare i GP dell`India e del Giappone che ci aspettano in queste due settimane – le parole di Bagnaia – Fisicamente mi sento meglio, ma l`India sarà un`incognita per tutti. Noi lavoreremo come sempre per cercare di arrivare pronti per affrontare la gara Sprint e il GP di domenica. Ora inizia un periodo molto intenso ed importante, perciò sarà fondamentale mantenere la concentrazione ed evitare di commettere errori”.

