Addio differenze di genere nel calcio, la Nazionale è “Selezione Spagnola di Calcio”

MADRID. – La Real Federación Española de Fútbol ha annunciato oggi un cambiamento assoluto nel nome delle squadre nazionali: il marchio unico “Selezione Spagnola di Calcio” equivarrà alle squadre maschili e femminili.

Viene così abbandonato il vecchio nome della squadra femminile, che comprendeva l’espressione “calcio femminile”. Un cambiamento che, secondo il presidente della Commissione di Gestione della RFEF, Pedro Rocha, è fondamentale: “Al di là di un passo simbolico, vogliamo che implichi un cambiamento di concetto e il riconoscimento che il calcio è calcio, praticato da chi lo pratica”.

Il logo e il marchio della Nazionale di Calcio Spagnola, che compie due anni, fungeranno così da denominatore comune per le Nazionali maschili e femminili; e lo farà in maniera del tutto uniforme, inserendo ufficialmente la stella conquistata dai recenti campioni del mondo.

Per quanto riguarda il calcio a 5, la denominazione sarà la stessa per entrambe le squadre nazionali – “Selezione Spagnola di Calcio a 5” -, con la differenza che nel logo della squadra maschile ci saranno due stelle come campioni del mondo nel 2000 e 2004. Nel calcio da spiaggia, il marchio e la grafica saranno comuni.

“Non abbiamo bisogno di differenziare i marchi delle due squadre su nessun supporto; in base al contesto, in base alle immagini che accompagnano il logo, è perfettamente comprensibile se ci riferiamo alle nostre campionesse o ai nostri campioni”, ha sottolineato Pedro Rocha. Le fotografie saranno sufficienti per fornire informazioni a chi guarda un manifesto o una pubblicazione su uno qualsiasi dei media ufficiali della Federazione.

Per il presidente della Gestora della RFEF, “il linguaggio ci costruisce come società, e crediamo che rendere chiaro che le due squadre sono uguali ci permetta di avanzare anche verso una concezione più egualitaria del calcio”. Un principio che verrà approfondito nelle competizioni femminili organizzate dalla RFEF.