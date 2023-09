Baku lancia l’operazione in Nagorno-Karabakh, Russia e UE chiedono lo stop

MADRID. – Un altro fronte di guerra torna a riscaldarsi appena ad est della frontiera dell’Unione Europa, dove già impazza da un anno e mezzo il conflitto russo-ucraina. L’Azerbaigian ha dichiarato di aver lanciato una “operazione antiterrorismo” nella regione contesa del Nagorno-Karabakh, per la quale da decenni è latente il conflitto con la vicina Armenia.

Il ministero della Difesa azerbaigiano ha affermato che nell’operazione sono state utilizzate “armi ad alta precisione in prima linea e in profondità”, anche se “di carattere locale, per reprimere le provocazioni su larga scala delle truppe armene”.

L’Azerbaigian ha esortato i civili a stare lontani dalle strutture militari, affermando di aver creato corridoi umanitari e punti di accoglienza in diversi luoghi, inclusa la strada Lachin, per garantire che la popolazione venga evacuata dalle zone di pericolo.

A far detonare il conflitto, secondo l’Azerbaigian, la morte di quattro soldati e due operai stradali causata dall’esplosione di mine nel Nagorno-Karabakh, attribuita a “gruppi armati armeni illegali”. La presenza di gruppi armati armeni è stata però negata dal ministero della Difesa di Yerevan.

Il Nagorno-Karabakh, che ha una considerevole popolazione di etnia armena, è parzialmente sotto il controllo di Baku dalla guerra del 2020. L’organizzazione separatista armena basata nella regione ha confermato che da parte di Baku è in corso “una offensiva militare di larga scala: in questo momento la capitale Artsakh e altre città e villaggi sono sotto un fuoco molto intenso”.

La Russia, informata direttamente da Baku dell’iniziativa militare, ha esortato tutte le parti coinvolte nel conflitto del Nagorno-Karabakh “a rispettare i precedenti accordi di cessate il fuoco”. “Sappiamo cosa è necessario fare per risolvere la situazione: attuare tutto ciò che abbiamo concordato, non provocare la situazione, lavorare per calmarla e risolverla”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

Russia e Turchia sono i due paesi supervisori di una fragile missione di peacekeeping Nagorno-Karabakh, dopo aver mediato un cessate il fuoco per porre fine alla guerra dei sei giorni nel 2020: Mosca è considerata la parte più vicina all’Armenia, Ankara a quella azera. Anche l’Unione Europea, attraverso il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, invita alla cautela.

“Notizie devastanti arrivano oggi dall’ex oblast del Nagorno-Karabakh. Le azioni militari dell’Azerbaigian devono essere immediatamente interrotte per consentire un dialogo autentico tra gli armeni di Baku e del Karabakh”.

