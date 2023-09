Casellati: “Il premierato è la riforma delle riforme, no ai muri ideologici”

MADRID. – “Abbiamo in mente un modello di premierato all’italiana che non svuoterà le prerogative del Capo dello Stato. Chi teme concentrazioni di potere non ha letto il nostro testo”. Sono le parole di Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, intervenendo all’evento “Le buone leggi. Semplificare per far partire l’Italia.

“Questa riforma – prosegue Casellati – entrerà in vigore con il prossimo governo e non si scontra con la carica dell’attuale Presidente della Repubblica. Chi vuole il cancellierato alla tedesca, come il Pd, ha in mente un modello che fa del Capo dello Stato una figura irrilevante. Contraddittorio anche in M5S che critica un modello di sovranità popolare che dovrebbe invece essere a loro cara. Riforma costituzionale e autonomia differenziata sono entrambe nel nostro programma di governo. Non c’è uno scambio su queste sue riforme”.

“La stabilità politica è una priorità”

“Non abbiamo cambiato idea sul presidenzialismo – sottolinea la ministra -. Non ci siamo presentati con un testo precostituito, ma solo con due capisaldi: stabilità ed elezione diretta. Ci siamo orientati sul premierato perché mi è sembrato che fosse la scelta prevalente. La riforma costituzionale è la riforma delle riforme, perché il governo stabile è la priorità del nostro paese e del suo futuro.

Mi auguro quindi che non si alzino muri ideologici. Per le riforme c’è sempre un tempo di maturazione. Se ne parla da 40 anni. C’è unanime consapevolezza che il sistema parlamentare non ha garantito la stabilità. In 75 anni di storia repubblicana ci sono stati 68 governi. C’è stata un’incapacità politico istituzionale di avere un pensiero di lunga durata, con effetti devastanti dal punto di vista economico e di credibilità”.

(Redazione/9colonne)