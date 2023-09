Calcio Femminile: tre italo-venezuelane tra le convocate per le amichevoli contro l’Uruguay

CARACAS – Per le amichevoli contro l’Uruguay, la Vinotinto avrá tre perni italo-venezuelani: Bárbara Olivieri, Camila Pescatore e Sonia O´Neill Caroli. La lista delle convocate é stata diffusa della Federación Venezolana de Fútbol tramite i suoi social.

Per le amichevoli contro le “Charrúas” l’allenatrice Pamela Conti ha convocato 23 calciatrici. Le sfide con la “Celeste” sono in programma il 21 e 25 settembre nello stadio Olímpico della UCV, in entrambe le gare il fischio d’inizio é fissato per le 19:00 (ora di Caracas).

Questa la lista delle convocate

Portieri: Nayluisa Cáceres (Tenerife, Spagna) – Yessica Velásquez (Independiente Santa Fe, Colombia) – Nohelis Coronel (América de Cali, Colombia)

Difensori: Verónica Herrera (Tenerife, Spagna) – Michelle Romero (Fundación CD Tenerife, Spagna) – María Peraza (Cruz Azul, Messico) – Yenifer Giménez (Villarreal, Spagna) – Nairelis Gutiérrez (Atlético Nacional, Colombia) – Camila Pescatore (IBV, Islandia)

Centrocampisti: Bárbara Martínez (Tenerife, Spagna) – Dayana Rodríguez (Atlético Mineiro, Brasile) – Gabriela García (Atlético de Madrid, Spagna) – Ana Paula Fraiz (Missouri State ST, USA) – Sonia O´Neill (London City, Inghilterra) – Raiderlin Carrasco (Huelva, Spagna) – Paola Villamizar (Xolos, Messico) – Bárbara Olivieri (Houston Dash, USA) – Micheel Baldallo (Independiente Santa Fe, Colombia)

Attaccanti: Deyna Castellanos (Manchester City, Inglaterra) – Ysaura Viso (Colo Colo, Chile) – Oriana Altuve (Al Shabab, Arabia Saudita) – Mariana Speckmaier (Clemson Tigers, USA) – Joemar Guarecuco (Ferroviária SAF, Brasile)

Nel comunicato stampa della FVF si legge che Gabriela Angulo, Sabrina Araujo Elorza e Daniuska Rodríguez non ci saranno per non specificati motivi.

L’ultima sfida della Vinotinto Femminile risale ai Juegos Centroamericanos y del Caribe dove sono state battute (2-1) in finale dal Messico. In quel torneo, la Castellanos ha portato a casa il titolo di bomber.

La Vinotinto torna a giocare una gara in territorio venezuelano dopo due anni. Il precedente risale al 20 settembre 2021, quando affrontarono le ragazze del Yaracuyanos. Quel giorno il Venezuela s’impose per 6-0 grazie alle reti di Gabriela García, Deyna Castellanos, Lourdes ‘Kika’ Moreno, Oriana Altuve por duplicado e Joemar Guarecuco.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)