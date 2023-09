Calcio a 5: il Brasile vince per l’ottava volta la Conmebol Sub20 Futsal

CARACAS – Cala il sipario nella Conmebol Sub 20 Futsal! Anche in questa edizione il Brasile, che ha superato per 1 – 0 l’Argentina nella finalissima, ha dimostrato la sua supremazia. Quella andata in scena sul parquet del Polideportivo José María Vargas é stata una gara molto combattuta e si é decisa grazie al rigore trasformato da Thiaguinho nel primo tempo. Dopo il gol, l’Albiceleste non si é tirata indietro cercando la rimonta in tutti i modi.

Nella finalina per il 3º e 4º posto la Colombia s’impone per 3 – 2 sul Cile. La “Roja” ha chiuso il primo tempo sull’1 – 0 grazie alla rete di Josué Castillo. Poi, nella ripresa, i “Cafeteros” hanno ribaltato grazie ai gol di Ángelo Santofimio, Jhonny Ramírez e Kevin Jiménez. Il Cile ha accorciato le distanze con Martín Zúñiga, ma non é bastato per salire sul podio.

La Vinotinto deve accontentarsi del 6º posto nella Conmebol Sub 20 Futsal. La nazionale venezuelana é stata battuta per 3 – 1 dopo i calci di rigore dal Perú, i tempi regolamentari nel Polideportivo José María Vargas si erano chiusi sul 4 – 4.

Nei tempi regolamentari, hanno lasciato il segno per gli Incas: Luis Chumpe, Jhordy Almendrades, Denilson Zegarra e Alex Chinchay. Per la nazionale vinotinto hanno gonfiato la rete avversaria: Jason García, José Sucre, Carlos Hernández e José Cabello.

Nella finale per il 7º posto il Paraguay supera per 4 – 0 all’Uruguay. Per i “Guaraníes” hanno lasciato il segno: Santiago Suárez, Tobias Benítez, Gonzalo Agüero e Edgar Peralta.

Infine, la sfida per il 9º posto é stata vinta per 1 – 0 dall’Ecuador sulla Bolivia. L’unico gol della sfida é stato segnato da Steven Soria nella ripresa.

Questa la classifica finale della Conmebol Under 20 Futsal

Brasile Argentina Colombia Cile Perú Venezuela Paraguay Uruguay Ecuador Bolivia

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)