Del 18 al 23 de septiembre Caracas es anfitriona del II Congreso Mundial El Sistema

CARACAS – A partir de este lunes 18 y hasta el sábado 23 de septiembre, Caracas será anfitriona del II Congreso Mundial El Sistema, evento que albergará a músicos de 40 países de los 5 continentes, entre los cuales 80 vendrán a compartir sus experiencias inspiradas en el Programa venezolano, y 88 son músicos internacionales que compartirán con el talento nacional.

Bajo una motivación común: la música, los jóvenes estarán unidos para vivir una única experiencia y fortalecer las alianzas, para unidos crear nuevas herramientas para que la música siga siendo eje de transformación social.

Durante la apretada agenda del evento, los asistentes rigurosamente seleccionados en sus países de origen donde se les fueron consideradas sus capacidades, niveles y formación, realizarán ponencias, mesas de trabajo, intercambios académicos y podrán visitar núcleos de El Sistema en caras, La Guaria, Miranda y Aragua, además de tener tras actividades que les permitirán conocer de cerca los 12 programas desarrollados por El Sistema.

Asimismo, aprenderán sobre el funcionamiento y alcance de los núcleos y módulos; el nivel artístico de las orquestas y coros profesionales, y la metodológica con la cual se brinda formación musical a más de un millón de alumnos venezolanos que actualmente integran El Sistema en Venezuela.

Según explicaron los organizadores en rueda de prensa, la jornada tendrá 16 ponentes internacionales, 279 participantes, entre ellos 143 de la orquestas y 136 de los coros, procedentes de los cinco contentes, lo que corrobora el carácter mundial de este esperado encuentro, que logró este años realizarse de manera presencial.

Eduardo Méndez, Director Ejecutivo de El Sistema, comentó que la iniciativa es apoyada por muchas instituciones a nivel internacional de cara aspectos como la iniciación musical, formación, desarrollos social y humano y excelencia musical, en la que los delegados participarán en una serie de conferencias para evaluar todo ese impacto que se genera alrededor de la música y técnicas educativas, además de todo lo positivo que conlleva la metodología en el país que ha sido precursor, pero también un país de ensayo que ha probado todo y corregido errores del aprendizaje, que justamente es lo que ha llevado a avanzar.

Destacó que en el evento se intercambiarán experiencias de cada país y creará una red sostenible en el tiempo, al tiempo que se integrarán la Unicef, Unitac y Unesco, la cual espera consolidar el proyecto de la Orquesta Mundial para los 50 años de El Sistema.

Evaluar experiencias

Esta iniciativa del congreso presencial, es una oportunidad para que los músicos se conozcan e interactúen y aprendan entre ellos porque todos hacen el mismo trabajo y inspirados en la música, y donde deja de ser un entretenimiento y se transforma en un producto educativo de formación del ser humano, justamente lo que ha hecho El Sistema en sus 48 años.

Entre los objetivos del multiplural encuentro se quiere invitar a la reflexión sobre las experiencias y proyecciones académicas de programas musicales inspirados en El Sistema; sus resultados; buenas prácticas, impacto social, cultural y de desarrollo humano; el intercambio, documentación, construcción metodológica y difusión del conocimiento científico en torno a las prácticas y experiencias de El Sistema y otras instituciones musicales; para finalmente compartir las reflexiones sobre la puesta en práctica de los respectivos proyectos del que son parte.

Para cerrar la segunda edición del Congreso y primera presencial que se celebra, en la sede del Centro Nacional de Acción Social por la Música, las orquestas, la red coral y agrupaciones de educación especial profesionales de El Sistema, culminarán cada jornada con una presentación para los asistentes al congreso, donde podrán mostrar la versatilidad de las agrupaciones y el nivel artístico de la música académica, así como de la popular venezolana y popular.

Méndez concluyó reiterando que la celebración del II Congreso Mundial busca definir una línea de desarrollo e integración entre las distintas naciones, para la ampliación de la pedagogía del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, cuya metodología ha sido replicada en todo el mundo y que la ONU puso como iniciativa de inclusión social y cultural, ejemplo a seguir.

Debut de la Orquesta y Coro

Otra de las actividades más esperada será el concierto donde debutarán la Orquesta y Coro Mundial El Sistema (OCMES), proyecto que fue sueño del fundador de El Sistema, Maestro José Antonio Abreu, con el cual a cinco años de su partida, se le rinde digno homenaje y se hace posible la gran idea que tuvo de lograr El Sistema Mundial de Orquestas y Coros.

Para una magistral clausura, el día 23 a las 5:00 pm, la Sala Simón Bolívar será escenario del esperado debut del concierto sin precedente de la nueva Orquesta Mundial de El Sistema, junto a la coral Mundial que lo acompañará en esta nueva gran experiencia.

El gran concierto conformado por músicos seleccionados a nivel internacional y local bajo una rigurosa escogenci , será dirigido por maestro Andrés David Ascanio en un repertorio bien exigente y será parte de la constitución de la orquesta permanente que espera cada año poder reunirse y unirse a los distintos programas, con la particularidad que está integrada por estudiantes y alumnos de El Sistema.

Por su parte el coro mundial también ha venido participando en todo estos encuentros y que debutará junto a la orquesta, será dirigido por la maestras Lourdes Sánchez, tras un trabajo de ensayos con profesores internacionales para logra artísticamente una excelencia musical.

Los cuatro pilares

Eduardo Méndez, como gran anfitrión de la jornada, precisó las cuatro áreas temáticas en las que se centra el Congreso como son la académica, social, Investigativa, organizacional y artística, cuyos temas serán profundizados por 21 ponentes de distintas nacionalidades.

Para el aspecto Académico estarán los maestros: Enrique Márquez, América (EEUU) del Manhattan School Of Music Precollege & Msm Summer; Xavier Bouvier (Suiza) del Geneva Haute École De Musique; Karen Cueva (EEUU) del Carnegie Hall Weill Music Institute; Thibault Vieux (Francia) de la Ópera de Paris y Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza; Mark Churchill (EEUU) del New England Conservatory y Andrés David Ascanio (Venezuela) de El Sistema.

En lo social estarán los maestros María Guerrero (España) de la Fundación Acción por la Música; José Ramón Espinoza (Venezuela) por UNICEF; Xiomara Alemán ( Venezuela) Directora Ejecutiva del Consorcio SPES; Standford Thompson (EEUU)del Equity Arc. 15, y Luis Velásquez (Venezuela) por El Sistema.

Pr el área de investigación participarán los maestros Alix Sarroy (Portugal) del Instituto de Etnomusicología la Artesanía de la Educación Musical; Francisco Javier Romero (España) de la Universidad de Alicante; Eric Booth (Inglaterra) por Juilliard, Stanford University, NYU, Tanglewood and Lincoln Center Education, and The Kennedy Center;, y Franka Verhagen (Suecia) por el Dream Orchestra.

Finalmente por el tema artístico se contará con la participación de Juan Andrés Rojas (Colombia) por la Filarmónica Joven de Colombia; Marshall Marcus (EEUU) del Sistema Europa; Igor Lanz, (Suecia) Ex Director Ejecutivo de El Sistema; Sarah Willis (Alemania) por la Berlín Philarmonie, y Lourdes Sánchez (Venezuela) por El Sistema.

