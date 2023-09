Formula 1: a Singapore vince Sainz: la notte a Marina Bay è tutta rossa

MADRID. – Finalmente Carlos Sainz. Il pilota spagnolo e la Scuderia Ferrari hanno vinto il Gran Premio di Singapore sul circuito cittadino di Marina Bay. Il ferrarista ha dominato il weekend fin dal venerdì ma la gara di ieri è stata una maratona tesissima, una partita a scacchi lunga 62 giri che Carlos ha gestito alla perfezione, mettendo in mostra una volta di più le sue doti, oltre che velocistiche, di grande intelligenza tattica.

Per Sainz è la seconda vittoria in Formula 1 – la prima l’aveva ottenuta lo scorso anno a Silverstone – mentre per il Cavallino si tratta della numero 243. A completare l’ottima giornata della squadra è arrivato anche il quarto posto di Charles Leclerc, penalizzato dal traffico in pitlane al momento dell’unica sosta, che gli ha fatto perdere la seconda posizione conquistata con una partenza fulminea. Con questo risultato, il primo successo di Fred Vasseur al timone del team, la Scuderia ha consolidato il terzo posto, e ha recuperato 21 punti alla Mercedes nella lotta per il secondo posto nel Mondiale, ora a 24 lunghezze di distanza.

La gara

Alla partenza, con gomme Medium, Carlos è scattato perfettamente dalla pole, seguito come un’ombra dal compagno di squadra, unico al via con la mescola Soft che gli ha permesso di saltare subito davanti a George Russell. Da quel momento in poi lo spagnolo ha tenuto un passo non particolarmente sostenuto, così da tenere compatto il gruppo e impedire ai rivali di valutare la strategia a due soste.

Al giro 20 un’uscita di pista di Logan Sargeant ha innescato una safety car che ha portato entrambi i piloti a sfruttare la neutralizzazione per effettuare l’unico cambio gomme previsto. Entrambi hanno montato gomme Hard, ma Leclerc ha dovuto ritardare di alcuni secondi la ripartenza perché la Mercedes di Lewis Hamilton gli si è fermata davanti proprio in quell’istante. Questo ritardo al box gli ha fatto perdere la posizione a vantaggio di Russell e di Norris. Al restart Charles ha provato il sorpasso al pilota della McLaren prestando però il fianco all’attacco di Hamilton.

Al giro 44 una virtual safety car ha permesso alle Mercedes di entrare ai box per un secondo stop nel quale hanno montato gomme Medium nuove per un’ultima parte di gara tutta all’attacco. Finale da brivido Russell e Hamilton hanno dunque iniziato a rimontare a gran ritmo raggiungendo e superando Charles e proseguendo fino ad andare a prendere, a cinque giri dal termine, anche il duo formato da Carlos e Norris.

A quel punto Sainz ha fatto ricorso a tutta la sua intelligenza tattica, lasciando che Norris si avvicinasse fino ad entrare in zona DRS, proteggendolo dagli attacchi di Russell fino alla bandiera a scacchi. George è quindi finito fuori proprio nel corso dell’ultimo giro lasciando il terzo posto ad Hamilton e permettendo a Leclerc di conquistare i 12 punti del quarto posto.

Sainz: vittoria di squadra

“È stato un fine settimana incredibile fin dall’inizio – ha detto a fine gara Sainz – La squadra merita questa vittoria per l’enorme lavoro svolto sia qui che a Maranello e sono orgoglioso di poter dedicare questo successo a tutti loro e ai nostri tifosi. Abbiamo gestito il fine settimana perfettamente e, nonostante i giri thrilling nel finale, ho avuto tutto costantemente sotto controllo dando a Lando il DRS e gestendo il passo per tutta la gara.

Ovviamente cambiare le gomme in anticipo ha significato dover far durare le nostre Hard per uno stint più lungo e non è stato facile tenere George (Russell, ndr) a distanza di sicurezza. Tuttavia, lo abbiamo fatto molto bene anche se nel finale ero al limite con l’usura. Sono felicissimo per quello che siamo riusciti a fare”.

(Redazione/9colonne)