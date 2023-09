Mondiale Calcio U17: girone abbordabile per la Vinotinto

CARACAS – Girone abbordabile per la Vinotinto dopo la composizione dei gironi nel Mondiale Under 17, che si disputerá in Indonesia, dal 10 novembre al 2 dicembre.

L’urna di Zurigo, nella sede della FIFA, ha inserito la nazionale venezuelana nel girone F insieme a Germania, Messico e Nuova Zelanda. I tifosi hanno iniziato a sognare una possibile finale. Il motivo? Il girone é molto simile a quello della Vinotinto Under 20 nel 2017, l’unica eccezione é la Nuova Zelanda, allora c’era il Vanatu. Quella nazionale arrivó fino in finale dove fu battuta per 1-0 dall’Inghilterra. Quel mondiale si disputó in Corea del Sud.

In questa kermesse iridata, il Venezuela inizierá il suo percorso affrontando i “Kiwi” il 12 novembre alle 6:00 del mattino (ora di Caracas) nello stadio Si Jalak Harupat Stadium. Tre giorni dopo, nello stesso stadio, se la vedrá con gli Aztechi ed infine chiuderá la sua partecipazione nella fase a gironi affrontando la Germania il 18 novembre nel Jakarta International Stadium.

Questi i gironi del mondiale Under 17

Gruppo A: Indonesia, Ecuador, Panamá e Marocco

Gruppo B: Spagna, Canadá, Mali e Uzbekistán

Gruppo C: Brasile, Irán, Nuova Caledonia e Inghilterra

Gruppo D: Giappone, Polonia, Argentina e Senegal

Gruppo E: Francia, Burkina Faso, Corea del Sud e Stati Uniti

Gruppo F: Nuova Zelanda, Messico, Germania e Venezuela.

Il regolamento del mondiale Under 17 prevede che agli ottavi approderanno le migliori due di ogni girone e le migliori quattro terze.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)