Conmebol Sub20 Futsal, ko 0-3 con l’Argentina: sfuma il sogno semifinale per la Vinotinto

CARACAS – La corsa verso il titolo nella Conmebol Sub20 Futsal si ferma all’ultima giornata della fase a gironi. Nel torneo che si sta disputando nel Poliderportivo José María Vargas, la Vinotinto viene battuta per 0-3 dall’Argentina. Le reti dell’Albiceleste sono state griffate da Emanuel Corvalán, Tomás Acebedo e Lucas Acosta.

Mentre nell’altra sfida del girone A, la Colombia ha superato per 4-2 l’Uruguay. Il primo tempo del match tra “Cafeteros” e “Charrúas” si é chiuso sull’1-1: Erick Cruz ha segnato l’1-0 per la “Tricolor”, poi Lucas Paroldo ha pareggiato i conti.

Nella ripresa, i colombiani si sono riportati in vantaggio con Cruz con la sua seconda rete della serata. La “Celeste” ha ristabilito nuovamente la paritá con il secondo gol di Paroldo. Quando sembrava che l’incontro sarebbe finito in paritá Cruz ha segnato la terza rete personale e pochi secondi dopo ha lasciato la sua firma Douglas García per il 4-2 definitivo.

Nel girone A Argentina, Colombia e Venezuela sono arrivate a parimerito con 9 punti. Il criterio della Conmebol per definire le squadre qualificate alle semifinale é stato quello dei punti negli scontri diretti e la differenza reti che ha visto l’Albiceleste a +2, i “Cafeteros” a +1 e la “Vinotinto” a -2

Nel girone B, il Brasile ha superato per 4-3 il Paraguay. Per i “Verdeoro” sono andati a segno Luisinho, Dudu (doppietta) e Leo Borges. Mentre per i “Guaraníes” hanno lasciato il segno Francisco Torales (doppietta) e Vanildo Campos. Nell’altra sfida del girone B, il Perú ha superato per 5-2 la Bolivia.

Oggi la Conmebol Sub20 Futsal avrá sua seconda ed ultima giornata di riposo. Domani il torneo continentale proseguirá con le semifinali Argentina – Cile (alle 16:30) e Brasile – Colombia (alle 19:00). Sempre domeni ci saranno le gare: Ecuador – Bolivia (alle 12:00) e Uruguay – Paraguay (14:00) che assegneranno il 7º e 9º posto nella gratuadoria finale.

La Vinotinto tornerá in campo domenica per affrontare il Perú nella finalina per il 5º posto: fischio d’inizio alle 12:00. Mentre la finale per il titolo si giocherá domenica alle 19:00.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)