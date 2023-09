Cultura dentro y fuera de Venezuela

CARACAS – Del 14 al 24 de septiembre en el Centro Cultural BOD en Caracas y partir del 1 de octubre en el resto del país, regresa Ana María Simón con “Sin Cuenta” un monólogo escrito para ella por Indira Páez cuyo título alude ingeniosamente a la llegada de los cincuenta años de la actriz.

Luego de 8 años en el exterior, la también presentadora y creadora de contenido, renace con un personaje protagónico en el que comienza a disfrutar de una paz y una seguridad en sí misma que sólo da la experiencia y que demuestra mediante la comedia, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo.

Albi de Abreu dirige este montaje producido por Juan Carlos Martín Troconis y las funciones en el interior del país estará bajo la coordinación y producción de Jorgita Rodríguez.

La obra el 1 de octubre estará en Valencia; el 5 de octubre en Maracaibo; el día 6 en Barquisimeto; el 8 en Mérida; el 12 de octubre en Acarigua, el 13 en Lechería, el 14 en Margarita y el 8 de noviembre en Madrid.

Las entradas están a la venta en www.ticketmundo.com y en la taquilla del CCBOD

Sehnsucht

Los días 20 y 21 de septiembre a las 6:00 pm en la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes, se presentará “Fui mal informado (sehnsucht)” , obra de teatro dirigida por Jesús Orsini y Minerva Harrington, donde Orsini como autor explica que la razón de la historia se basa en que la palabra Sehnsucht, que significa en alema la biografía de todos y no tiene traducción literal al español, pero funciona como concepto de la pieza: “Un anhelo doloroso por algo intangible, que aún no se tiene, que aún no existe”.

Con un destaca elenco, la producción general está a cargo de Daniela Rodríguez, la dirección de arte de Sandra Ramírez y Fernando Garantón y la música es original de Andrés Boissiere y serán sólo 2 funciones, cuyas entradas se pueden adquirir escribiendo al 0424.142.85.77

Réquiem a Lorca

El 30 de septiembre Cinética Cultural presentará “Réquiem con una Sonrisa”, un homenaje al poeta Federico Garcia Lorca escrito por el primer actor Dimas González, quien también protagonizará la obra junto a Francis Romero.

Con música de Ruben Riera, se lleva a escena el mencionado “duende” que rodea la vida y obra de este poeta y se integra una selección de poemas y textos de sus obras. Las entradas están a la venta en liveri.com.ve o a través de [email protected]

La historia no contada en Madrid

Fue presentado este jueves en Madrid, la novela “La historia no contada” de la periodista venezolana Inés Muñoz Aguirre, durante una tertulia organizada por D’ambrosio Producciones con la moderación de la profesora de literatura venezolana Ana Virginia París Bruni, quien conversó de la tragedia de la emigración del año 1814.

La novela de editorial Lector Cómplice, cuenta el recorrido de las veinte mil personas que huyeron de Caracas, espantados por los desmanes que venía cometiendo Boves, quien se enfilaba hacia la capital, venciendo de forma constante al ejército patriota.

El libro presentado en Caracas el mes de marzo por Rafael Arraíz Lucca, ha recibido muy buenas críticas y apunta a una especie de psicología social que conecta con la historia patria, la desmitificación del héroe y su humanización, así como del gran éxodo caraqueño hacia el oriente del país.

Inés Muñoz Aguirre acumula diversas publicaciones que incluyen novela, poesía y teatro.

Machado lleva su lírica a la Coruña

La Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña, con 71 años de historia, inicia una nueva etapa esta temporada con el tenor venezolano Aquiles Machado como director artístico, quien llenará el bel canto con títulos emblemáticos como “Aida”, “Romeo y Julieta” o “El retorno de Ulises a la Patria”, para llevar a completo recorrido por la ópera clásica y contemporánea y música barroca.

Machado quien pretende revolucionar el festival con una programación innovadora y ambiciosa, afirmó que la clave está en atraer a todos los públicos, por ello combina títulos populares con propuestas para acercar a los jóvenes y combinará títulos clásicos con puestas en escena vanguardistas realizadas por jóvenes directores, para modernizar el repertorio tradicional con nuevas visiones escénicas.

Con una visión ambiciosa y una programación equilibrada entre vanguardia y clásicos, Aquiles Machado llega a Galicia para enaltecer el legado del festival coruñés más longevo.

Salazar dirigirá el Royal Ballet

Otro venezolano que con apenas 25 años se incorporó al prestigioso Royal Ballet de Londres asumiendo el codiciado puesto de Jette Parker Ballet Conductor para las próximas dos temporadas, es el director José Ángel Salazar, quien con 14 años irrumpió en el panorama musical internacional y fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Nueva Esparta y su talento llamó la atención del mundo.

Formado en El Sistema, Salazar ha dirigido innumerables conciertos y colaborado con distintas orquestas juveniles y profesionales tanto en Venezuela como en el extranjero y en 2018 trabajó como director artístico y musical de El Sistema Grecia, donde realizó una intensa labor concertística.

Ahora con su nuevo rol en la capital inglesa, dirigirá funciones en los teatros asociados al Royal Ballet en toda Inglaterra durante las temporadas 2023-2024 y 2024-2025.

Redacción Caracas