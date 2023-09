Ordinanza restrittiva per Rubiales: non potrà avvicinarsi a meno di 200 metri da Hermoso

MADRID – Luis Rubiales dovrà mantenere una distanza di non meno di 200 metri e non potrà comunicare in alcun modo con la giocatrice Jennifer Hermoso, centrocampista della nazionale di calcio femminile spagnola. Lo ha deciso il Giudice della “Audiencia Nacional”, Francisco de Jorge, che ha negato la richiesta di sequestro dei beni dell’imputato e la misura cautelare di obbligo di presentazione ogni quindici giorni.