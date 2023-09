Pallavolo, europei maschili: l’Italia è in finale, battuta la Francia

MADRID. – L’Italia della pallavolo batte la Francia di Andrea Giani 3-0 (25-21, 25-19. 25-23) e torna in finale europea ancora una volta dopo quella del 2021. E’ un’Italia che diverte e si diverte quella che ha giocato ieri al PalaEur di Roma con i 10.000 presenti per un totale di 430.000 euro di incasso. Sfida numero 149 tra Italia e Francia, vittoria numero 79 contro i transalpini, l’ultimo precedente il 18 agosto in Polonia, quando al Memorial Wagner gli azzurri si imposero 3-0.

Dopo l’avvio equilibrato del primo set, grazie anche ad alcuni cambi come l’ingresso di Sbertoli al servizio in un momento chiave, l’Italia ha imposto il suo ritmo alla gara soffocando il gioco dei francesi proseguendo nei due set successivi. Best scorer della gara Yuri Romanò, autore di 15 punti, il migliore tra i francesi Chineeyeze con 10 punti personali.

L’Italia si proietta quindi per la dodicesima volta tra le prime due d’Europa, scenderà in campo sabato alle 21 contro la Polonia, in palio la medaglia d’oro Europea conquistata proprio dagli azzurri nel 2021 a Katowice quando in finale arrivò la vittoria con la Slovenia.

“Giannelli sappiamo tutti quello che rappresenta tecnicamente e non per questa squadra ma devo dire che oggi c’è stata coralità che è la cosa più bella e importante che abbiamo messo in campo. Oggi abbiamo vinto tutti gli scambi lunghi, il problema con la Francia era mettersi al loro livello e non è facile, perchè loro tecnicamente lo fanno bene.

Il nostro obiettivo era essere determinati ma mantenere la lucidità, una pazienza lucida, cattiva, per cercare di contrastare questo loro modo di giocare. Gli scambi lunghi li abbiamo vinti noi e loro sono andati in difficoltà. Non pretendiamo le partite perfette, ma oggi è stata una partita di continuità, di intensità, di cose fatte bene.

Sabato si gioca per la medaglia d’oro, sarà durissima, la Polonia è la squadra col roster molto ampio, quello che succederà è che anche se metti in difficoltà due schiacciatori ne entrano altri altrettanto forti. Le finali vanno giocate, tutti vogliamo vincere. L’interpretazione che si darà durante la partita sarà determinante”, ha detto il CT Ferdinando De Giorgi.

Mattarella presente alla finale

Sabato alle ore 21 oltre al sold out del Palazzo dello Sport di Roma, gli azzurri avranno un tifoso speciale; ad assistere alla finale del Campionato Europeo 2023 ci sarà anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, grande tifoso della pallavolo. La notizia è stata data a Simone Giannelli nell’intervista post match, durante la quale il capitano ha dichiarato di essere entusiasta della notizia.

