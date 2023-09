Calcio venezuelano: a 360 minuti dal termine tante cose da decidere nella Liga Futve

CARACAS – Deportivo Táchira ed Academia Puerto Cabello sono giá sicure di andare a giocare il denominato “G4”, fase dove si mette in palio lo “scudetto” e si garantisce un posto nella prossima Coppa Libertadores. Mentre Caracas (41 punti), Carabobo (41), Portuguesa (40), Metropolitanos (38), Deportivo La Guaira (35) ed Estudiantes de Mérida (32) dovranno ancora conquistarsi un posto nella “festa dei 4”.

Domani con le sfide: Angostura – Monagas (stadio Ricardo Tulio Maya alle 17:00) e Deportivo La Guaira – Hermano Colmenárez (stadio Olímpico alle 19:40) si alzerá il sipario della 27ª giornata della Liga Futve.

Ma in questo turno di campionato i riflettori saranno puntati sulle sfide Táchira -–Carabobo e Puerto Cabello – Portuguesa.

Domenica, alle 17:00 (ora di Caracas), nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal il “Carrusel Aurinegro” ospiterá i “Granates”: la formazione allenata dall’italo-venezuelano Eduardo Saragó nell’ultimo turno di campionato non solo ha timbrato il biglietto per il G4, ma anche si é presa la vetta della classifica. Va ricordato che la finale scudetto si giocherá in casa della finalista miglior classificata nella stagione regolare. Dal canto suo, il Carabobo é al quarto posto, ma deve ancora lottare tantissimo per ottenere uno dei tagliandi per il torneo dove si giocherá la “estrella”.

Quello di domenica sará il 45º confronto tra Táchira e Carabobo con bilancio di 21 vittorie “giallonere” e 8 per i “granates”. In 15 occasioni la sfida é finita in paritá.

L’altra sfida di cartello metterá a confronto domenica, alle 19:40, nello stadio La Bombonerita il Puerto Cabello ed il Portuguesa. I “Guerreros del Fortín” sanno di avere un posto garantito tra le migliori 4 della stagione 2023 della Liga Futve, ma faranno di tutto per riprendersi quella vetta della classifica sfumata nella 26ª giornata. Mentre il “Penta” vuole uscire da questa scia negativa dov’é entrato, non vince dal 28 luglio quando nello stadio Olímpico s’impose per 0-1 contro l’UCV.

In 11 precedenti il Portuguesa ha vinto in 5 occasioni ed il Puerto Cabello in 4. I pareggi sono 2.

La giornata si completerá con Mineros – Rayo Zuliano (sabato alle 15:00, C.T.E. Cachamay), Zamora – Metropolitanos (sabato alle 17:40, stadio Agustín Tovar) e Caracas – UCV (sabato alle 20:20, stadio Olímpico).

