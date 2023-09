Presentato il libro della scrittrice venezuelana Inés Muñoz Aguirre

MADRID – È stata presentata presso la libreria “Los Pequeños Seres”, la novella “La Historia no contada” della scrittrice e giornalista venezuelana Inés Muñoz Aguirre.

Dopo il breve intervento di Linda D’Ambrosio, responsabile di “Producciones D’Ambrosio” e organizzatrice dell’evento culturale, la scrittrice e giornalista venezuelana conversava a lungo con la professoressa di Letteratura Ana Virginia París Bruni. La scrittrice e la docente, ambedue venezuelane, si addentravano nei dettagli dell’opera, della storia venezuelana e dei “corsi e ricorsi storici” che caratterizzano lo sviluppo politico, sociale e culturale venezuelano.

“La Historia no Contada”, pubblicata da “Lector Cómplice”, è l’inquietante fotografia dell’esodo di oltre 20mila “caraqueños” che nel 1814 abbandonarono la capitale per fuggire dalle orde di José Tomás Boves, “el Urogallo”. I “llaneros” di Boves avanzavano su Caracas, dopo lo scempio compiuto a Valencia, e Simón Bolívar, cosciente di non poter resistere all’esercito “realista”, intraprese la ritirata con i suoi milleduecento uomini. A questi si unirono 20mila famiglie. Insieme intrapresero il cammino verso l’oriente del Paese dove si costruirono una nuova vita.

Ne “La Historia no Contada” la fantasia s’intreccia con le vicende reali di un paese in guerra alla ricerca della propria indipendenza e proietta la fotografia della realtà sociale di una nazione che appena cominciava a fare i primi passi verso l’unità politica, economica e sociale

Redazione Madrid