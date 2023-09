Brandizzo, Salvini: “Responsabilità non rimarranno impunite”

MADRID. – “L’impegno comune è che ogni responsabilità venga chiarita al più presto, poi ovviamente i 5 operai non torneranno a casa dalle loro famiglie e so che il Sistema Fs, il ministero del Lavoro, l’Inail e il ministero dei trasporti direttamente sono e saranno vicini in ogni maniera possibile a queste famiglie. Nulla restituirà i cari a queste famiglie ma le responsabilità che emergeranno non potranno evidentemente rimanere impunite”.

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nella sua informativa urgente alla Camera in ordine ai tragici eventi occorsi presso la stazione ferroviaria di Brandizzo, in cui sono morti cinque operai travolti da un treno mentre erano impegnati a lavorare sui binari, nella notte tra il 30 e il 31 agosto.

“Innanzitutto la mia personale vicinanza e di tutta l’aula ai familiari delle 5 vittime del tragico incidente, anche un solo morto sul lavoro è troppo e come istituzioni abbiamo il dovere di fare chiarezza sull’accaduto” sottolinea il vicepremier.

Che snocciola i numeri sulla sicurezza: “Nel primo semestre di quest’anno risultano in media 700 cantieri operativi giornalieri in ambito ferroviario, 543 legati a nuove opere e 156 per interventi di manutenzione, un dato in linea con la serie storica” afferma Salvini, rilevando che “nell’ambito di tali interventi si registrano nel complesso 39 incidenti significativi dal 2018 al giugno 2023, che hanno causato 16 decessi.

I dati

Il picco si è registrato nel 2018 con 11 incidenti significativi mentre nel primo semestre 2023 gli incidenti di tale portata sono stati 2, anche se quando muoiono 5 operai la statistica lascia il tempo che trova. Alla luce di tali tendenze Rfi ha visto migliorare nel 2021 rispetto al precedente quinquennio la sua collocazione nell’indice di sicurezza che è cresciuta in tutti gli anni successivi, Rfi oggi si attesta nella fascia più alta del benchmark in relazione a tutte le altre reti europee di riferimento”.

Il ministro intende infine sgomberare “il campo sulla correlazione tra incidentalità nei cantieri, specialmente nei cantieri ferroviari, e spinta ai lavori pubblici indotta dal Pnrr”, ed eliminare “qualsiasi correlazione con il nuovo codice degli appalti, che ha acquistato efficacia per i nuovi contratti dal 1° luglio 2023, mentre qui si parla di un accordo quadro risalente al 2020, non si possono ovviamente comunque attribuire genericamente le colpe dell’incidentalità nei cantieri ad altre norme, ad appalti e a subappalti, visto che la nuova norma avrà i propri effetti nei mesi e negli anni a venire”.

(Redazione/9colonne)