Inps, in 5 anni per famiglie più povere inflazione al 15%

ROMA. – L`aumento dei prezzi ha inciso sul potere d`acquisto in modo non omogeneo e sulla base dei dati Istat l`inflazione cumulata tra il 2018 e il 2022 sperimentata dalle famiglie del primo quinto della distribuzione della spesa sfiora il 15%, cinque punti percentuali in più dell`inflazione sperimentata dalle famiglie dell`ultimo quinto. E’ quanto rileva il XXII rapporto annuale dell’Inps.

Dallo scoppio della pandemia nel 2020 alla fine del 2022, dice l’istituto, in Italia è stato creato circa un milione di nuovi posti di lavoro e ciò ha favorito un forte recupero del reddito delle famiglie. Inoltre, per salvaguardare il potere d`acquisto dei pensionati con il decreto aiuti bis il governo ha aumentato temporaneamente del 2% i trattamenti mensili di importo fino a 2.692 euro per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (35.000 euro all`anno) e ha anticipato al 2022 la corresponsione del conguaglio derivante dalla differenza tra l`indice definitivo di perequazione 1,9% e la stima iniziale dell`1,7%, che avrebbe dovuto essere pagato a gennaio 2023.

L`analisi effettuata suggerisce che l`aumento dell`occupazione ha effettivamente sostenuto il potere d`acquisto delle famiglie di lavoratori, anche se le uniche a non subire una perdita di reddito in termini reali sono quelle del primo quinto della distribuzione della spesa. Per quanto riguarda invece le famiglie che percepiscono solo redditi da pensione, le misure del decreto aiuti bis non sono state sufficienti a preservarne il potere d`acquisto. Tra il 2018 e il 2022, le famiglie del primo quinto della distribuzione della spesa perdono il 10,6% del reddito reale, mentre quelle dell`ultimo quinto perdono il 7,5% a riprova che la popolazione anziana risulta molto esposta alle dinamiche dei prezzi al consumo e che la perequazione non tutela adeguatamente le fasce più povere sul cui potere d`acquisto incide di più l`aumento dei prezzi.

