Calcio venezuelano: l’italo-venezuelano Saragó rinnova con il Táchira fino al 2025

CARACAS – In questo 2023 il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó é una delle squadre piú costanti della Liga Futve. Basta guardare le statistiche: i gialloneri sono in cima alla classifica con 52 punti, per cui hanno un posto garantito nel G4 e nella Coppa Libertadores 2024.

E così la dirigenza della squadra andina ha deciso di rinnovare il contratto con Saragó. La notizia é stata resa nota con un comunicato stampa dal presidente del Deportivo Táchira, Jorge Silva.

Il mister di origine calabrese é arrivato nella “Ciudad Cordial” nell’agosto 2023. Sotto la sua gestione gli “aurinegros” sono riusciti a qualificarsi per i playoff della Coppa Sudamericana, dove sono stati eliminati ai calci di rigore dall’Estudiantes de Mérida. Nonostante non sia riuscito ad approdare alla fase a gironi del torneo continentale, la sua squadra ha dimostrato nella Liga Futve che ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto.

Il “Carrusel Aurinegro” ha una scia di 18 risultati utili consecutivi, l’ultimo ko risale all’11 marzo, quel giorno la squadra di Saragó fu battuta per 2-0 dai Metropolitanos nello stadio Olímpico. Va segnalato che quella gara si é disputata pochi giorni dopo l’eliminazione dalla Sudamericana. Da lí in poi, il Táchira é stata una corazzata imbattibile.

Il rinnovo di Eduardo Saragó si aggiunge a quelli di José Luis Marrufo e Pablo Camacho, due calciatori che stanno lasciando il segno in questa scia positiva del Táchira.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)