Curitiba: attivo il nuovo servizio “Passaportamico” del Consolato Generale (audio notizia)

Dal 1 settembre, ogni venerdì dalle 8.30 alle 12.30 al numero (41) 997110083 è attivo “Passaportamico”, il nuovo servizio del Consolato Generale d’Italia a Curitiba, in Brasile. La telefonata deve essere eseguita dal diretto interessato ed è registrata ai soli fini della corrispondenza dei dati anagrafici al registro AIRE.

Si tratta, come spiega il Consolato stesso, di un “ponte” dedicato ad alcune specifiche categorie di cittadini italiani: studenti maggiori di 14 anni che necessitino del passaporto italiano per recarsi a frequentare corsi di studio in Istituti di istruzione secondaria superiore, Università, Istituzioni accademiche, altre Istituzioni scolastiche e di formazione professionale riconosciute, situati al di fuori del Brasile, comprovati dai documenti di iscrizione dell’Ente di riferimento; cittadini di età superiore ai 65 anni; persone con comprovati problemi di salute che richiedano cure al di fuori del territorio del Brasile; firmatari di proposte di contratti di lavoro da svolgere al di fuori del territorio del Brasile e la cui data di decorrenza sia imminente; cittadini italiani che abbiano familiari deceduti entro il Iº grado e debbano recarsi per tale motivo fuori dal territorio del Brasile.