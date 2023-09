Futsal: seconda vittoria per la Vinotinto nella Conmebol Under 20

CARACAS – La Vinotinto fa un altro passo importante verso la seconda fase della Conmebol Under 20: vittoria 1–4 contro l’Ecuador, nella seconda giornata del torneo continentale.

Sul parquet del Polideportivo José María Vargas, il primo tempo si é chiuso sullo 0–0. Nella ripresa, i padroni di casa sono riusciti a sbloccare il risultato grazie alla doppietta di Victor Piñero e le reti di Jesús Rodríguez e Reymel Díaz. L’unico gol della nazionale ecuadoregna é stato firmato da Carlos Arriaga. Per la Vinotinto é la seconda vittoria in altrettante gare disputate, mentre per la “Tricolor” é il secondo ko.

Nell’altro match del girone A, l’Argentina si aggiudica il “clásico de La Plata” superando per 2–0 l’Uruguay. Per l’Albiceleste un gol per tempo: Lautaro Yañez nella prima frazione e Emanuel Corvalán nella ripresa.

Per i “guachos” quella del “Clásico” é la prima vittoria in questa edizione Conmebol Under 20, mentre i “charrúas” compromettono le loro aspirazioni di approdare alla fase successiva con la seconda sconfitta in altrettante gare disputate.

Nella giornata di oggi la nazionale venezuelana riposerá, ma nel girone A sono in programma Uruguay–Ecuador (alle 17:00, ora di Caracas) e Argentina–Colombia (alle 19:00).

Nel girone B, ennesima prova di autoritá del Brasile che supera per 4 – 0 il Cile. La “Canarinha” non ha lasciato scampo alla “Roja” ed ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Bruno Andrade e Dudu. Nella seconda frazione ha arrotondato il risultato con i gol di Higo e Hugo Henrique.

Vittoria di misura (2-1) del Paraguay sulla Bolivia. La “Albirroja” ha sbloccato il risultato nel primo tempo con la rete di Francisco Torales. Poi, nella ripresa, i boliviani hanno pareggiato i conti con Jesús Peterito. La rete che ha regalato la vittoria ai “Guaraníes” porta la firma di Jonatan Franco.

Nel girone B, la terza giornata della Conmebol Under 20 ha in programma: Paraguay–Perú (alle 13:00, ora del Venezuela) e Bolivia–Cile (alle 15:00).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)