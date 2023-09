Mondiale 2026: la Vinotinto sogna una gara ‘Monumental’ contro il Paraguay

CARACAS – Le qualificazioni verso il mondiale 2026 nella zona Conmebol sono iniziate pochi giorni fa. Una delle gare che ci riguarda da vicino é quella che metterá a confronto, domani alle 18:00 (ora di Caracas), Venezuela e Paraguay. Il match avrà come scenario lo stadio Munumental di Maturín, il piú grande del paese. Il confronto tra “criollos” e “guaraníes” é valevole per la 2ª giornata delle qualificazioni verso la kermesse iridata del 2026, edizione che si disputerá in Canadá, Stati Uniti e Messico.

Nella gara d’esordio, la nazionale allenata da Fernando “Bocha” Batista é stata battuta 1-0 dalla Colombia a Barranquilla. Sul campo del Metropolitano, i vinotinto hanno avuto diverse occasioni da gol. Adesso sul rettangolo verde del Monumental, non possono permettersi passi falsi soprattuto perche il match contro l’albirroja é il 1º dei 9 che disputerá in casa.

Sull’altra sponda ci sará il Paraguay, che dopo aver pareggiato in casa 0-0 con il Perú, vuole iniziare a risalire in classifica. Nella sfida contri gli incas, i ragazzi di Guillermos Barros Schelotto hanno giocato bene, ma senza riuscire a sfondare la porta avversaria.

Per la sfida di domani, mister Schelotto dovrá fare a meno del centrocampista Diego Gómez. Stando a quanto riferito dalla “Asociación Paraguaya de Fútbol” il giocatore dell’Inter Miami salterá la sfida per un problema muscolare.

Sono 16 i precedenti tra Venezuela e Paraguay con un bilancio di 11 vittorie per i biancorossi e 3 per i creoli. In due occasioni hanno pareggiato.

Questi i precedenti disputati in territorio venezuelano

1969: Venezuela – Paraguay 0 – 2 | Caracas

1997: Venezuela – Paraguay 0 – 2| Mérida

2001: Venezuela – Paraguay 3 – 1| San Cristóbal (*)

2005: Venezuela – Paraguay 0 – 1 | San Cristóbal

2009: Venezuela – Paraguay 1 – 2 | Puerto Ordaz

2013: Venezuela – Paraguay 1 – 1 | San Cristóbal

2015: Venezuela – Paraguay 0 – 1 | Puerto Ordaz

2020: Venezuela – Paraguay 0 – 1 | Mérida

(*) Questa gara, valevole per le qualificazioni per il mondiale del 2002, é stata la 1ª vittoria della Vinotinto contro i Guaraníes. Quel giorno sono andati a segno l’italo-venezuelano Ruberth Morán Puleo, Daniel Noriega ed Héctor González. Mentre per i biancorossi lasció il segno Francisco Arce.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)