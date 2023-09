Marocco, Soleterre: “Situazione drammatica per i bambini oncologici”

ROMA. – In Marocco, ci sono bambini che percorrono 1.500 km per raggiungere Marrakech e ricevere le cure oncologiche di cui necessitano. Il grave terremoto che ha investito il sud nel Marocco nella notte di venerdì ha colpito anche il villaggio di Hicham, a 400 Km da Marrakech. Hicham è un bambino di 2 anni in cura presso il reparto di oncologia pediatrica di Marrakech. Il sisma ha portato via tutto, a lui e alla sua famiglia. La casa è stata rasa al suolo, sono rimaste solo le macerie e la paura di non poter assicurare a Hicham la continuità della chemioterapia.

“Non solo Hicham, ma tanti bambini oncologici si trovano in queste ore senza un tetto sulla testa, nemmeno per dormire.

Abbiamo grandi difficoltà a reperirli a causa degli ovvi problemi di comunicazione, tra strade interrotte e linee tranciate. Con almeno il 30% di loro non riusciamo ad avere collegamenti. La devastazione a cui stiamo assistendo è equiparabile solo ad uno scenario di guerra. Chiediamo a tutti un concreto aiuto!” dichiara Damiano Rizzi fondatore e Presidente di Soleterre alla luce del grave terremoto che ha colpito il Marocco.

Fondazione Soleterre sta contattando in queste ore anche i suoi ex pazienti, con i quali hanno ancora un filo diretto per le visite di controllo di routine. Tra questi pazienti c`è Chaimaa, 17 anni, vive ad Amzmiz, un altro villaggio devastato dalla scossa di venerdì che ha portato via numerosi membri della sua famiglia. Anche Chaimaa ha perso la sua casa e dorme con la sua famiglia all`aperto da due giorni.

L`oncologia pediatrica dell`Ospedale di Marrakech è il punto di riferimento per il centro-sud del Marocco – considerando come un terzo degli abitanti del Paese abitano in quel territorio – e opera in sinergia con la casa di Fondazione Soleterre a Marrakech che accoglie bambini malati di cancro e pazienti adulti. Nel periodo ottobre -dicembre 2022 sono stati ospitati 85 ospiti (50 pazienti e 35 accompagnatori). Nei primi sei mesi del 2023 gli ospiti sono stati 491 (di cui 264 pazienti e 228 accompagnatori).

Soleterre ha aperto una raccolta fondi destinata agli aiuti per il Marocco: https://dona.soleterre.org/marocco/

(Red-Mpd/askanews)