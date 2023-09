Calcio venezuelano: nella notte delle stelle il Puerto Cabello in campo con 6 giocatori

CARACAS – Lo stadio Olimpico di Caracas sarà il palcoscenico dove si esibiranno domani le stelle della Liga Futve. Saranno impegnati in campo ‘Venezolanos’ ed ‘Extranjeros’, i giocatori sono stati scelti tramite una votazione tra gli allenatori della Primera División venezuelana.

Non a caso la squadra con piú giocatori convocati é l’Academia Puerto Cabello: i denominati “Guerreros del Fortín” fino alla scorsa settimana erano in cima alla classifica della Liga Futve. Sul campo dell’Olimpico, i “Porteños” saranno presenti con 6 calciatori: Luifer Hernández, Carlos “Kaki” Rivero e Danny Pérez nella squadra dei “Venezolanos” e Gideon Zuma (Nigeria), George Ayine (Ghana) e Stevy Okitokandjo (Paesi Bassi) in quella degli “Extranjeros”.

A quota 5 ci sono Carabobo, Deportivo Táchira e Metropolitanos. I “Granates” apporteranno alla “notte delle stelle” Carlos Lujano, Carlos Sosa e Michael Covea nella squadra dei giocatori locali, mentre tra gli stranieri ci saranno gli argentini Nicolás Caprio e Francisco Apaolaza.

Dal canto suo, il “Carrusel Aurinegro” avrá come rappresentanti Nelson Hernández, Carlos “Pipo” Vivas e Maurice Cova con i “Venezolanos”. A rinforzare la rosa degli “Extranjeros” ci saranno gli argentini Leandro Fioravanti e Gonzalo Ritacco.

Infine i campioni in carica della Liga Futve apporteranno al Juego de las Estrellas l’italo-venezuelano Giancarlo Schiavone e Freddy “Pico” Vargas, mentre con gli “stranieri” ci sono Walter Araujo (Paraguay), Rolando Botello (Panamá) e José Moreno (Colombia),

Deportivo La Guaira e Portuguesa avranno 4 giocatori ognuno. I “Naranjas” saranno rappresentati dall’italo-venezuelano Daniel Saggiomo ed Arles Flores nella squadra “venezolana”, mentre in quella degli stranieri ci saranno Duvan Viáfara (Colombia) e Jorge Gutiérrez (Panamá).

Il “Penta” che sta vivendo un girone di ritorno da favola ed é in piena lotta per un posto nel G4 avrá 3 calciatori tra i Venezolanos e 1 tra gli “Extranjeros”: lo storico bomber Richard Blanco, Yhonatann Yustiz, Anthony Graterol e l’argentino Leandro Lugarzo.

A quota 3 troviamo Caracas e Hermanos Colmenárez. I tifosi dei “Rojos del Ávila” saranno felici di veder brillare sul prato dell’Olímpico l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana, Saúl Guarirapa ed il nigeriano Ade Oguns

Mentre la squadra di Barinas avrá come rappresentanti Jesús Yendis, Franklin González ed il colombiano Juan Deusa.

Con 2 rappresentanti ci sono Monagas (Edanyilber Navas ed il panamense Abdiel Arroyo), Rayo Zuliano (l’argentino Agustín Minnicelli ed il panamense Ernesto Walker) ed UCV (Aquiles Ocanto e il colombiano John Jairo Alvarado).

Infine con 1 ci sono Angostura (Hasan Vergara, Colombia), Mineros (Fernando Vijande, Argentina) e Zamora (Gastón Poncet, Argentina).

L’unica squadra che non avrá giocatori in questa edizione del Juego de las Estrellas sará Estudiantes de Mérida.

Gli allenatori a bordo campo saranno José María Morr (Venezolanos) e Noel Sanvicente (Extranjeros).

Novanta minuti che cattureranno l’attenzione degli appassionati di calcio della capitale che potranno vedere dal vivo i migliori calciatori della ‘Primera División’.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)