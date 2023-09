Calcio a 5: tutto pronto per il “Campeonato de Futsal Sub 20”

CARACAS – Tra il 9 e 17 settembre il “Domo José María Vargas” a La Guaira sará lo scenario della nona edizione del “Campeonato de Futsal Sub 20”. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela cercheranno di spodestare dal trono del Sudamerica il Brasile. La “canarinha” ha vinto sette delle otto edizioni disputate fino ad ora, l’unica nazionale capace d’interrompere l’egemonia dei “verdeoro” é stata l’Argentina che é salita sul gradino piú alto del podio nel 2016.

Il selezionatore della Vinotinto, Robinson Romero, ha costruito una squadra per tentare di salire sul podio del “Campeonato de Futsal Sub 20”. Questa la lista dei convocati: Maykel Colmenares, Hansel Aleman, Diego Dominguez, Carlos Hernandez, Wilker Tovar, Victor Piñero, Jason García, José Cabello, José Sucre, Jesús Rodríguez, Óscar Angarita, Saimond Francia, Jesús Rivas e Reymel Díaz.

La Vinotinto di Futsal Under 20, che ha svolto diversi stage a Caracas per affrontare nel migliore dei modi questo torneo che giocherá in casa, é stata inserita nel Gruppo A insieme a: Argentina, Colombia, Ecuador e Uruguay. La Vinotinto esordirá domani, alle 18:00 (ora di Caracas), affrontando la “Celeste”. Domenica, alle 18:00, i ragazzi di Robinson Romero se la vedranno con l’Ecuador.

Lunedí la Vinotinto riposerá, poi martedí il “Campeonato de Futsal Sub 20” prenderá una pausa. La nazionale venezuelana proseguirá il suo percorso verso la seguente fase affrontando la Colombia, un match molto sentito per la vicinanza dei due paesi, e chiuderá il suo percorso nella fase a gironi sfidando l’Argentina.

I tifosi sperano che sabato, la Vinotinto giochi una delle due semifinali dove c’é in palio una posto che potrebbe avverare il sogno di mettere in bacheca la Coppa del “Campeonato de Futsal Sub 20”.

Nel Girone B ci saranno Brasile (campioni in carica), Paraguay, Perú, Bolivia e Cile. Alla fase successiva approderanno le prime due di ogni girone affrontando la 1A vs 2B e la 1B vs 2A.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)