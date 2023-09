Dl Caivano, opposizioni e società civile chiedono “prevenzione” 

MADRID. – Va bene la repressione, ma per fatti come quelli accaduti nel Parco Verde di Caivano, alle porte di Napoli, serve soprattutto prevenzione. All’indomani del varo del cosiddetto decreto Caivano, da parte del Consiglio dei ministri, è questo il refrain di chi, in politica come nella società civile, non si ritiene soddisfatto.

Il decreto, che interviene direttamente sull’area in questione con 30 milioni per la riqualificazione e la nomina di un commissario, per il resto inasprisce pene e fattispecie per i reati commessi dai minori, e responsabilizza anche i genitori, che rischieranno carcere e perdita della patria potestà se non manderanno i figli a scuola.

Ma è in particolare la nomina di un commissario ad hoc per Caivano, individuato in Fabio Ciciliano, a non piacere al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che la definisce “un’idea sconclusionata: volete recuperare Caivano e nominare uno da Roma? Dovete impegnare le istituzioni territoriali altrimenti non si cambiano mai, non maturano mai neanche la capacità amministrativa perché un conto è parlare un conto è cambiare le cose”.

Perplessità le esprime anche il Movimento 5 Stelle, che in Campania vanta una vasta di sacca di consenso: per Valentina D’orso e Ada Lopreiato, entrambe capogruppo nelle due commissioni Giustizia di Camera e Senato, “il governo Meloni ancora una volta si muove solo sul piano della repressione, facendo finta di non vedere il burrone sociale che sta creando con le sue politiche scellerate.

Non siamo contrari ad una stretta rispetto a condotte molto gravi compiute da minorenni, ma solo un governo miope e incapace può pensare di risolvere criticità gravi e diffuse solo con la repressione mentre si toglie il Reddito di Cittadinanza a tante famiglie che tornano sotto il ricatto del clan”.

Critiche arrivano anche dal Terzo Settore, con la portavoce del Forum Vanessa Pallucchi: “Cultura, scuola, educazione e presidi sociali: è qui che bisogna prioritariamente concentrare l’attenzione e investire affinché si riesca a prevenire i sempre più diffusi episodi di violenza, ma anche di disagio sociale, tra i giovanissimi. Le misure punitive da sole non bastano, né serve il loro inasprimento”.

Dal canto suo, la maggioranza segnala che interventi di prevenzione invece ce ne sono, nel decreto: “Queste misure mostrano un approccio rigoroso da parte del Governo nel cercare di prevenire la criminalità giovanile e garantire che gli studenti ricevano una formazione adeguata. L’obiettivo è quello di governare il processo di educazione dei nostri ragazzi in modo da influenzare positivamente il loro futuro e contribuire alla sicurezza della società”, spiegano da Fratelli d’Italia.

Con la viceministra al Lavoro, con delega al welfare, Teresa Bellucci: “Puntare esclusivamente sull’inasprimento delle pene per i minori protagonisti di reati e atti efferati non è la via che il governo sta percorrendo e non è l’approccio alla base degli interventi reali in cantiere. Stiamo lavorando attivamente per riformare il welfare di prossimità, partendo dal rilancio degli Ats (Ambiti Territoriali Sociali) e coinvolgendo le figure professionali di riferimento come gli psicologi, gli assistenti sociali, i pedagogisti, gli educatori e il mondo del terzo settore per realizzare interventi integrati e multiprofessionali in grado di riempire il vuoto lasciato dall’emarginazione”.

(Redazione/9colonne)