Spagna, a luglio frena la produzione industriale

MADRID – Frena la produzione industriale. A luglio ha subito una contrazione dell.1,8 per cento, se comparata con quella dello stesso mese del 2022. Se poi si raffronta con quella registrata a giugno, che fu dell’1,5 per cento, il suo calo è stato di tre decimi. A incidere sull’andamento della produzione è stato soprattutto il settore energetico.

Stando all’Istituto Nazionale di Statistiche (Ine), sono ormai quattro consecutivi i mesi in cui la produzione frena. Infatti, ad aprile ha registrato un calo del 4,2 per cento, a maggio si è mantenuta invariata e a giugno e luglio ha registrato nuovamente una contrazione.

Dai dati diffusi dall’Ine, risulta evidente che il calo di luglio è dovuto soprattutto ad una minore dinamicità del comparto energetico. Questo ha registrato una contrazione del 10,9 per cento. Responsabili anche i consumi durevoli e quelli intermedi il cui calo è stato rispettivamente del 7,4 e 2,3 per cento. La produzione dei beni strumentali è invece cresciuta del 6 per cento e quella dei beni di consumo dello 0,7 per cento.

Sempre secondo l’Ine, l’approvvigionamento di energia elettrica e gas è gas ha subito una flessione del 12,7 per cento. Più pronunciata è stata quella del comparto abbigliamento, 36,9 per cento, e dell’industria delle calzature e del cuoio.

A luglio è stata riscontrata una interessante espansione del settore automobilistico (23 per cento). Analizzata per regione, la Comunità Autonoma in cui la produzione industriale è cresciuta di più è stata quella dell’Aragona, circa il 5,5 per cento. In cambio, quelle in cui si è ridotta di più sono state Murcia (3,3 per cento) e Cantabria (11,4 per cento).

