Apertura dell’Anno Giudiziario, Marín Castán: “Depoliticizzare il Consiglio Generale del Poter Giudiziario”

MADRID – “Devastante”. Una sola parola per illustrare l’attuale congiuntura che vive l’Alta Corte. È stata quella scelta dal presidente interino della Corte Suprema, Francisco Marín Castán, nel suo discorso in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Marín Castán, come già fatto da Carlos Lesmes prima di rassegnare le dimissioni, ha esortato popolari e socialisti a “depoliticizzare” l’ente giuridico e a trovare un accordo che permetta il rinnovo delle cariche. Da cinque anni, il Partito Popolare si oppone a qualunque rinnovo se prima non si procede a riformare la legge.

Il mancato rinnovo delle cariche, stando a quanto affermato da Marín Castán, lascia la Corte Suprema “in respirazione assistita”. Ha definito le dimissioni di Carlos Lesmes, che dopo averle minacciate le ha rese effettive, “uno degli episodi più tristi della nostra storia”.

Il re Felipe VI ha presieduto l’apertura dell’Anno Giudiziario. E, il Procuratore Generale dello Stato, Álvaro García Ortiz, ha presentato il “Rapporto Annuale”. Prima che Marín Castán prendesse la parola, il Procuratore Generale dello Stato ha reso noto “l’impegno istituzionale” del pubblico ministero di dare una risposta alle vittime della pedofilia nella Chiesa. Ha anche reso noto che l’istituzione esplora la possibilità, per la prima volta, di chiedere “la responsabilità civile sussidiaria” dell’istituzione religiosa in cui si sono verificati i reati e valutare eventualmente quella di estendere l’accusa a “possibili comportamenti di copertura

Marín Castán, nel suo intervento durato circa una ventina di minuti, non ha fatto riferimento al tema che oggi interessa il mondo politico: l’amnistia. Questa è ritenuta da Carles Puigdemont requisito “sine qua non” per negoziare l’eventuale sostegno di Junts all’investitura di Alberto Núñez Feijóo o di Pedro Sánchez.

Il Magistrato ha meso in guardia circa il pericolo della “polarizzazione” e degli interessi di parte che, ha affermato, conducono irrimediabilmente al “deterioramento dell’istituzione giudiziaria”. E ad un progressivo “processo di degrado democratico”.

Redazione Madrid