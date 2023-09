Violenza sulle donne: il Parlamento prova a stringere, Morfino (M5S) rivela il proprio dramma 

MADRID. – Via libera definitivo alla Camera alla proposta di legge contro la violenza di genere, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (il cosiddetto Codice rosso): l’obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

La norma prevede che, qualora il magistrato designato per le indagini non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocargli l’assegnazione ed assumere, senza ritardo, le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio.

In aula, nelle dichiarazioni di voto, la deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Morfino in un intervento molto emozionato, più volte interrotto dai singhiozzi, ha parlato del proprio caso personale di violenza subita, assicurando che “è devastante subire violenza dall’uomo che pensi di amare e che pensi ti ricambi, e che poi scopri essere un mostro; scoprire che il mostro dorme al tuo fianco, nel tuo stesso letto. Queste donne devono avere un segnale tangibile da parte nostra e a noi spetta il compito di sostenerle e incoraggiarle alla denuncia”.

Alla fine MS5 ha comunque votato a favore al ritocco di una legge importante, ma che non è ancora riuscita a bloccare il fenomeno odioso dei femminicidi: già 80 quest’anno, al termine di una estate particolarmente gonfia di casi di cronaca. Al punto che, sempre stamattina e sempre alla Camera, Forza Italia ha presentato una proposta di legge che punta a introdurre una applicazione per tablet, smarthpone e computer che permetta (su base volontaria) la geolocalizzazione di una potenziale vittima e la possibilità di dare allarme immediato in caso di pericolo.

“Speriamo che serva un po’ da deterrente, ma che sia anche in realtà uno strumento in più che va ad arricchire tutte le misure che il governo, con il decreto noto Roccella, Piantedosi e Nordio, sta proponendo in questi mesi” spiega Catia Polidori. È chiaro, aggiunge la deputata forzista, che “siamo di fronte a un sistema complesso, che va affrontato da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista culturale, partendo già dall’educazione nell’età prescolare, per arrivare poi ad un’educazione civica o sentimentale del rispetto, questo è assolutamente importante. Per quanto riguarda la prevenzione, il tassello principale è di certo l’educazione, ma tutti gli strumenti possibili dobbiamo metterli a disposizione”.

(Redazione/9colonne)