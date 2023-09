Ucraina, Ryabkov: “Uranio impoverito Usa a Kiev è un atto criminale”

MADRID. – La fornitura di armi all’uranio impoverito all’Ucraina “è un atto criminale da parte degli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov a margine del seminario “Rafforzare il regime di non proliferazione nucleare” a Bishkek, capitale del Kirghizistan.

“Questa non è solo una mossa per l’escalation, è un riflesso dello scandaloso disprezzo di Washington per le conseguenze ambientali dell’uso di questo tipo di munizioni in una zona di guerra”, ha detto il diplomatico, commentando l’annuncio di ieri del Pentagono relativo alla fornitura di un numero imprecisato di proiettili all’uranio impoverito per gli Abrams destinati all’esercito di Kiev.

L’uranio impoverito si ottiene dopo aver isolato da esso l’isotopo-235. Ha una densità vicina al tungsteno, il che rende possibile utilizzarlo nei nuclei dei proiettili perforanti, che sono di dimensioni più piccole, ma hanno un effetto dannoso molto maggiore. La radioattività dell’uranio impoverito è inferiore a quella del minerale naturale, ma, come altri metalli pesanti, è tossico e può portare a conseguenze estremamente negative per la salute, comprese gravi malattie oncologiche.

Ryabkov ha dunque ricordato che “in tutto il mondo sono stati pubblicati centinaia di materiali di esperti con le opinioni di ecologisti, medici, chimici sui danni irreparabili che tali armi possono causare all’ambiente. Ma agli americani evidentemente questo non importa. È chiaro che questo non succederà sul loro territorio.

È chiaro che a loro non importa di chi respirerà l’uranio impoverito in Ucraina, né dove si depositerà e quali conseguenze porterà per coloro che ci sono ora e che combattiamo e cosa accadrà alle generazioni che vivranno su questa terra. Questo atto criminale dimostra quanto sia cinico l’atteggiamento che determina la politica statunitense in direzione eurasiatica”, ha concluso il viceministro degli Esteri.

(Redazione/9colonne)