La Jornada Política – Feijóo: “Dar respuesta al encaje del problema territorial de Cataluña”

MADRID -Ha sido de nuevo el centro del debate político. Y todo indica que lo seguirá siendo en los próximos días. La Ley de Amnistía, una de las exigencias avanzadas por Carles Puigdemont para comenzar a negociar el apoyo de Junts a la investidura de Alberto Núñez Feijóo o de Pedro Sánchez, ha sido objeto de análisis más o menos acuciosos. Las opiniones de los expertos arrojan más sombras que luces. De hecho, no hay un criterio compartido. Hay quién juzga que la Constitución deja espacio para la aprobación de un instrumento legal “ad hoc” y quien, como el caso del expresidente de Gobierno Felipe González, considera que la Amnistía es una disposición inconstitucional.

En Canarias, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reiteró que las condiciones dictadas por Carles Puigdemont “son inaceptables” y sostuvo que “en la política no todo se vale”. Afirmó tajante que “un presidente de Gobierno no puede aceptar una España en la cual el principio de igualdad se quiebra y la Ley no se cumpla”.

El presidente del Partido Popular manifestó que resulta inaceptable que “España no se mantenga como nación después de 500 año de existencia”. Sin embargo, reconoció que Cataluña es un problema al que hay que buscar solución. Por eso, propuso “un Pacto de Estado” para “dar respuesta al encaje del problema territorial de Cataluña”. Indicó que, de hacerse, “se hará de acuerdo con la ley o no se hará”. Por lo tanto, no cierra la puerta. Deja un resquicio aún cuando no indica las acciones que deberías tomarse para evitar que la Cataluña vuelva a ser una olla a presión.

Por su parte, los socialistas evitan declaraciones que pudieran entorpecer el proceso de negociación con los independentistas. Repiten como un mantra que cualquier solución estará enmarcada en la Constitución. O, lo que es lo mismo, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado la derecha de “querer atemorizar a los españoles”. Y ha asegurado que el Psoe trabaja “para cicatrizar las heridas de 2017 en Cataluña”.

Jaume Asens, quien acompañó a Iolanda Díaz a Bruselas y estuvo presente en el encuentro con Puigdemont, admitió que el expresidente catalán prófugo de la justicia “habló efectivamente de Ley de Amnistía”. Sin embargo, dijo que “no se pueden descartar otras soluciones”.

Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, se ha dado un primer paso hacia el uso de las lenguas cooficiales en los debates en el Hemiciclo. Psoe, Sumar, Erc, Eh Bildu y Pnv han presentado un proyecto de reforma del reglamento. Es probable que en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo los diputados que lo quieran puedan expresarse en euskera, catalán o gallego.

Maritxell Batet no retirará el acta de diputados. Exparlamentaria, exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados abandona la política después de haberle dedicado 19 años de su vida.

A.T./Redacción Madrid