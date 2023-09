“Región de Murcia”, López Miras ad un passo dall’investitura

MADRID – “Ancora oggi penso che un governo monocolore sarebbe stata la soluzione migliore, ma non è stato possibile”. Sono le parole con le quali Fernando López Miras ha iniziato il suo discorso di investitura per ripetere alla presidenza della “Región de Murcia”. È la seconda volta. A luglio, come i ricorderà, la sua candidatura fu bocciata al venir meno l’appoggio di Vox. La formazione di estrema destra esigeva l’entrata nell’Esecutivo regionale. A soli due voti dalla maggioranza assoluta, López Miras puntò y piedi e preferì rischiare a cedere alle pretese degli “ultras”. E forse avrebbe fatto altrettanto anche in questa seconda occasione. Ma le circostanze sono cambiate e a ricordarglielo è stato Alberto Núñez Feijóo, nel corso di un lungo colloquio.

Stando a quanto riferito da fonti solitamente ben informate, confermate poi dalle indiscrezioni pubblicate dai mass-media, il presidente dei popolari sarebbe intervenuto per porre fine al braccio di ferro tra López Miras e il leader regionale di Vox, Angel Antelo. Núñez Feijóo avrebbe convinto il leader regionale del Partito Popolare adducendo “il pericolo di una ripetizione elettorale con un elettorato in calo”. Un argomento di peso. E così, come María Guardiola in Estremadura, anche López Miras tornava sui suoi passi e cedeva alle pressioni interne, quelle del suo partito, ed esterne, quelle di Vox. L’estrema destra entra nel governo regionale con due assessorati: quello allo Sviluppo e quello alla Sicurezza, Interni ed Emergenze, quest’ultimo con valore di vicepresidenza.

Nel suo discorso, López Miras si è impegnato a promuovere provvedimenti a favore della difesa dell’ambiente e, soprattutto, del “Mar Menor”, minacciato dall’inquinamento provocato dagli scarichi delle aziende agricole. La laguna, ha sottolineato, sarà una sua priorità.

Si è detto difensore dell’uguaglianza e assicurato che si prodigherà per assicurare che “nessuna donna possa sentirsi discriminata”. Ha quindi garantito che si opporrà “alla violenza di genere”.

López Miras ha anche affermato che non sarà tollerato di nuovo l’esistenza di una “prima e seconda ‘Comunidad’” e ha rivendicato la sua vittoria alle elezioni come garanzia per impedirlo.

L’investitura di Fernando López Miras è stata assicurata da un accordo di 30 punti che include aree di azione ben precise come, per esempio, le riforme infrastrutturali, la modernizzazione del modello educativo o la rivalutazione delle famiglie. Questioni come quella dell’acqua o la riforma del finanziamento regionale, che dipendono dal governo centrale, sono state rivendicate come “fondamentali” per l’esecutivo entrante.

